Fiat-baas hint naar terugkeer Punto

Naast de 500 wil Fiat opnieuw een oude naam van stal halen, is de terugkeer van de Punto een feit?

De auto-industrie zit momenteel in twee kampen, zo lijkt het wel. Je hebt de innovatieve nieuwe modellen met een compleet nieuwe naam. Denk aan de BMW Neue Klasse bijvoorbeeld. Aan de andere kant van het spectrum zitten automerken die het verleden opnieuw leven in willen blazen. De zeer positief ontvangen Renault 5 is daar weer een goed voorbeeld van.

Koning van de retro-modellen is Fiat. Toen het merk de 500 nieuw leven inblies in 2007 was dat de start van een megasucces. Die formule hebben de Italianen nog niet weten te herhalen met de nieuwe generatie elektrische 500. De volgende halte? Een mogelijke terugkeer van de Fiat 500. Daar hint Fiat CEO Olivier Francois volgens onze Italiaanse collega’s van Autoblog naar.

Komt de Fiat Punto echt terug?

De Fiat Punto maakt sinds 2018 niet langer deel uit van het gamma. De compacte hot hatchback zou als elektrische auto een terugkeer kunnen maken. Een B-segmenter op het STLA Small platform van Stellantis.

De traditionele hatchbacks zijn de afgelopen jaren vooral verdwenen. De markt heeft een verschuiving gemaakt naar alles wat op een crossover of SUV moet lijken. Volgens de Fiat CEO liggen hier kansen om een goede, compacte hatchback op de markt te brengen.

Het is afwachten wat de Italianen voor elkaar gaan krijgen met de eventuele terugkeer van de Fiat Punto. Als het inderdaad een elektrische auto betreft is het pennen van een volbloed hatchback al een lastigere opgave. Door de accu’s in de bodem van de auto staan EV’s nu eenmaal wat hoger op de pootjes. Desalniettemin laat een Renault 5, Fiat 500 of een elektrische MINI zien dat de traditionele hatchback nog zeker niet uitgestorven is.

De terugkeer van de Fiat Punto op het STLA Small platform, bekend van de Peugeot 208 en de Opel Corsa. Zo heb je alvast een ideetje wat je kunt verwachten. De vraag is: gaan de mensen dit kopen?