Word jij bronstig van BMW’s Neue Klasse Touring?

Dit is hoe de nieuwe leasetopper van BMW eruit kan zien in de nabije toekomst. Word jij hier bronstig van?

De Neue Klasse van BMW is hier voordat je er erg in hebt. Dit jaar komt al de de nieuwe iX3 en de sedanversie zal niet lang daarna volgen. Wij Nederlanders zijn echter natuurlijk alleen geïnteresseerd in de Touring. Waar andere volkeren hun neus ophalen voor zo’n boerse station, is het in Noord-Europa juist een sportief statussymbool. Met de zak erpel achterin naar de kampong, jungeh!

Enfin, hoe zou zoiets eruit kunnen zien? Instagram Designer Sugar Design geeft ons allen vast een sugar rush met een voorproefje. Enkele styling cues kunnen we natuurlijk invullen vanaf het Neue Klasse concept uit 2023 en de onlangs onthulde Vision Driving Experience (VDX). Het helpt echter altijd om het ‘echt’ even voor je te zien middels een fotosoep.

Aan de voorkant heeft Sugar Design de VDX overgenomen in plaats van het originele Neue Klasse front. Wat ons betreft een goede keuze. Maar het is de achterkant waar het om gaat. De raamstijl kent geen Hofmeister, maar om eerlijk te zijn hebben lang niet alle BMW Tourings die. Ook vroeger al niet. Kijk maar eens naar een E34 Touring. Wel zie je de licht oplopende raamlijn die we kennen van bijvoorbeeld de G21 en nieuwe G61.

Aan de achterkant prijkt zo’n gigantische zwarte bumper/’difuser’ die moderne BMW’s (helaas) vaker hebben dezer dagen. Voormalig collega @willeme en uw trouwe verslaggever vinden dat knaak. Hoort gewoon meegespoten te zijn. Aan de andere kant: verder is de achterkant best wel lekker bol en gedrongen op het plaatje. Ook de hoog geplaatste lampunits misstaan hier niet zozeer, omdat je daarboven natuurlijk nog wat visuele massa hebt. Hier geen ‘hoge smalle kont’ syndroom zoals op de meest recente Siebener.

Met het kleurtje erbij, de wielen mooi op de hoeken en de uitgeklopte wielkasten is het stiekem…best een gaaf ding. Kom maar door met deze EV. Ja @audirs3, je leest het goed, sommige EV’s mogen wel van ons. We worden helaas niet keihard betaald door ome Shell McTexaco om ICE’s te pushen. Moeten die EV’s wel RWD en kek zijn, uiteraard. Zie jij jezelf deze wel leasen over twee jaar? Laat het weten, in de comments!