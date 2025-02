Fiat verkleint prijsverschil tussen elektrisch en hybride

Terwijl de elektrische versie goedkoper wordt, stijgt de prijs van de hybride 600.

U vraagt, de autofabrikanten draaien. Zo lijkt de productie van elektrische auto’s zich te ontwikkelen. Je wilt meer crossovers en SUV’s? Dan komt er meer crossovers en SUV’s? Je wilt goedkopere modellen? Dan komen er goedkopere modellen? Daar voldoet Fiat ook aan met de 600e.

Nu de Nederlandse overheid heeft besloten om in 2025 geen SEPP-voordeel meer te verstrekken, grijpen verschillende merken in. Aan dit lijstje kunnen we vandaag ook Fiat toevoegen. De prijs van de elektrische 600e gaat in allebei de uitvoeringen omlaag om het gat dat de EV-subsidie achterlaat te dichten. Dat bevestigt Fiat aan Autoblog.nl.

Goedkopere EV, duurdere hybride

Fiat rondt de Nederlandse EV-subsidie naar boven af. Zo gaat er € 3.000 van de prijs van de Fiat 600e RED en 600e La Prima af. Daarmee kost de RED-uitvoering € 32.990 en de rijker uitgeruste La Prima voor € 37.990. Abarth doet overigens niet mee aan de prijsverlaging. De sportievere 600e kost nog steeds € 45.990 of € 49.990 in de Scorpionissima-uitvoeringen.

Na de elektrische 600e volgde ook nog een hybride 600. Net als bij de Stellantis-broeders zie je aan de buitenkant nauwelijks het verschil tussen de 600 en 600e. Ook gelijk aan Peugeot, Opel en Citroën krijgt de Fiat 600 Hybrid een 1.2-liter benzinemotortje.

De prijs van de hybride Fiat 600 gaat juist omhoog, al praten we niet over gigantische bedragen. Je betaalt vanaf nu € 500 meer dan voorheen. Daar had je ook een paar keer van kunnen tanken. Hoe dan ook, voor wie twijfelde tussen een elektrische en hybride 600 is de keuze er niet makkelijker op geworden. Hieronder vind je nog wat opties om mee te nemen in je overweging.

Concurrentie Fiat 600e

Citroën ë-C3 Aircross YOU ( 113 pk, 307 km range): € 27.400

Fiat 600e Red (156 pk, 409 km range): € 32.990

(156 pk, 409 km range): € 32.990 Jeep Avenger Longitude (156 pk, 400 km range): € 34.328

Ford Puma Gen-E (168 pk, 37 km range): € 35.495

Fiat 600e La Prima (156 pk, 406 km range): € 37.990

(156 pk, 406 km range): € 37.990 Peugeot e-2008 Style Avantage (156 pk, 404 km range): € 38.700

Concurrentie Fiat 600