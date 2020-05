Fiat werkt tóch aan een opvolger voor de Punto

Naast een opvolger voor de Fiat Punto, ligt er ook een rivaal voor de Qashqai in de pijplijn.

Normaal werk je als autofabrikant altijd door aan je volgende auto. Zo kan Volkswagen een Golf klaar hebben voor als de oude uit productie gaat, bijvoorbeeld. Klinkt heel logisch, daarom dat praktisch alle autofabrikanten dit dan ook doen. Fiat is echter zo’n uitzonderingsgeval. Bijna twee jaar geleden kapten de Italianen immers met de Fiat Punto, om deze te vervangen met… Helemaal niets. Dat is vooral gek omdat Fiat sinds de jaren zestig wel een B-segmenter verkocht. In Zuid-Amerika rijdt er wel een Fiat Argo rondt die de Punto vervangt, maar die hebben wij hier nooit gekregen. Eigenlijk best jammer, het lijkt net een kleinere, agressievere variant van de Tipo.

Waarom er nog geen opvolger was, hadden ze eigenlijk al verklapt. De verkopen lagen simpelweg te laag. Daarom willen ze kappen met A-segmenters zoals de 500 en de Panda, om deze klanten richting het B-segment te duwen. Dan heb je echter wel een B-segmenter nodig, willen die klanten jouw B-segment-auto kunnen kopen. Anders kopen ze gewoon de hatchback van de concurrent.

Dat heeft Fiat kennelijk door, want tegen Auto Express bevestigen ze aan een opvolger voor de Punto te werken. Dit project werd lange tijd uitgesteld, maar nu zijn ze deze actief aan het ontwikkelen. Het is echter ‘voortijdig’ om nu al te veel over het model te vertellen, dus heel ver lijken ze er nog niet mee te zijn. De Britse krant vermoedt dat ze gebruik gaan maken van het CMP-platform waar de Peugeot 208 en de Opel Corsa op rijdt, wat dankzij de fusie met PSA mogelijk moet worden. Dat zou een elektrische variant ook mogelijk moeten maken. Wel zo modern, natuurlijk.

Een nieuwe Fiat B-segmenter klinkt leuk, zeker als daar een dikke Abarth-versie van komt. Voor het echter zo ver is, gaan we eerst wat andere autootjes van Fiat zien. Namelijk opgehoogde versies van de Fiat Tipo. De C-segmenter krijgt vermoedelijk dit jaar nog een facelift, waar Fiat ook een Tipo Cross gaat onthullen. Een ‘off-road-inspired‘ Tipo met wat meer paneeltjes rondom. Iets als een Volvo cross-country dus, of een Audi allroad.

Later moet er ook een SUV-variant van de Tipo komen, of misschien zelfs een SUV-opvolger. De Tipo doet het qua verkopen volgens Fiat namelijk wel goed, maar ‘het is geen SUV’. Consumenten smullen immers van crossovers en dergelijke auto’s, zie het absolute succes van de Volkswagen Tiguan als beste voorbeeld. Een Qashqai-achtige Fiat moet er dus snel komen, aldus Fiat-CEO Olivier François. “Ik had om eerlijk te zijn gehoopt dat we die vandaag zouden hebben. Maar het is heel belangrijk voor ons om zo’n auto te hebben, zonder al te veel uitstel.” Met andere woorden: eerst een crossover, pas dan krijgen we een B-segmenter. Die Fiat 500 en Panda blijven nog wel even plakken, dus.

Foto: Abarth Punto Evo van @Pinguinman18, via Autojunk.nl.