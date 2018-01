Fisker’s nieuwe luxe sedan heeft vlinderdeuren

Steez-factor: 10.000.

Sinds Henrik Fisker de wereld wederom versteld liet staan van zijn kunnen met de introductie van zijn eigen Fisker Karma, is het grotendeels bergafwaarts gegaan. Het bedrijf ging eigenlijk al vrij vlug tenonder, waarna de Karma niet veel later in China opdook als de Karma Revero. Henrik is in ieder geval niet de persoon om bij de pakken neer te gaan zitten, wat des te meer bleek toen hij een kleine twee jaar terug de virtuele doeken van de Fisker EMotion trok.

Jaren worden maanden worden weken worden dagen. Inmiddels zijn we alweer zover dat Fisker zijn nieuwste creatie volgende week gaat onthullen op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Hoewel informatie over de auto nog tamelijk beperkt is, kregen we deze week eindelijk wat nieuwe kiekjes waarop de luxe sedan in nagenoeg vol ornaat te zien is. Hieruit kunnen we opmaken dat de EMotion een hele bijzondere set deuren krijgt, die doet denken aan de vleugels van een vlinder.

Dit is natuurlijk niet alles, want afgezien van het elegante en fascinerende uiterlijk is er onderhuids ook een boel aan de gang. Uit de beperkte dosis informatie waarover we tot op heden beschikken blijkt bijvoorbeeld dat de EMotion een solid-state batterijpakket heeft waarmee hij tot ongeveer 650 kilometer ver kan komen. Een stevig rijbereik, maar dat is absoluut niet het meest speciale aan deze door hen gepatenteerde techniek.

De EMotion laadt hierdoor namelijk extreem snel op. Zo snel zelfs, dat hij meer dan een kwart van zijn juice terug heeft na slechts 9 minuten (!) aan de stekker. Zijn topsnelheid ligt naar verluidt rond de 260 km/u. De Fisker EMotion is tevens klaar voor een autonome toekomst waarin hij zich kan verbinden met de omgeving. Dankzij verschillende intelligente sensoren brengt hij de wereld rondom zichzelf in kaart.

De Fisker EMotion zal hoogstwaarschijnlijk tegen het einde van 2019 of begin 2020 op de markt komen. Bestellen kan alvast, maar dan moet je wel even 2.000 dollar naar ze overmaken. Dit is echter een schijntje van de totale prijs. Fisker prijst het basismodel op 129.000 dollar.