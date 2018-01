AB-lezer maakt Volvo Coupé concept, wat vinden we ervan?

Laat u horen!

Een tijdje geleden kregen wij een bericht in de mail van Hans Gutter, die ons een set plaatjes stuurde van een door hem ontworpen Volvo Coupé. Nu kunnen wij direct reageren, maar voor deze keer is het misschien gezellig om jullie lezers erbij te betrekken. Wij, en vooral Hans, horen graag jullie commentaar op het ontwerp. Heeft het potentieel voor een mogelijk productiemodel, of is dit niet meer dan een hoopvol hersenspinsel? En ziet ‘ie er eigenlijk een beetje fraai uit, of krijgt ‘ie een keiharde duim omlaag?

Persoonlijk vind ik hem wel geslaagd. In ieder geval op het gebied van lijnwerk en designtaal zit Hans in de goede richting. Althans, het design is naar Zweedse standaarden misschien ietwat aan de ambitieuze kant, want het is wel duidelijk dat de Volvo Coupé concept een stuk agressiever oogt dan de meest pikante Volvo op de markt. Dit is ook bewust gedaan vanuit de gedachtegang van Hans, gezien hij vier verschillende versies van de auto heeft gemaakt: een GT, Race, Rally en elektrische uitvoering.

Als we zijn ‘bestaande’ naamgenoot erbij pakken, die Volvo jaren geleden onthulde, zien we overigens ook dat er wel sprake is van verschillende ontwerpen. Voor Volvo zelf bleek het concept in ieder geval sexy genoeg om het tot productiemodel te schoppen. De Polestar 1, zoals hij uiteindelijk werd genoemd, is grotendeels gebaseerd op de Volvo Concept Coupé.

Maar goed, genoeg gepraat; nu is het jullie beurt.

Bekijk hier zijn website.