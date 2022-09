Focus ST Track Pack is uiterst serieuze Hot Hatch

Met het Focus ST Track Pack staat hier toch echt een zuiver rij-ijzer.

Nog niet zo heel erg lang geleden hebben wij onze Autoblog Garage Audi A6 duurtester voorzien van een zogenaamde schroefset. Een nieuwe combinatie van veren en dempers die de Audi A6 verlagen en de rijeigenschappen moeten verbeteren. We waren er zeer in onze nopjes mee. Niet alleen is de auto sportiever, hij is ook nog eens aanzienlijk comfortabeler. Het zijn gewoon veel hoogwaardigere onderdelen die een breder spectrum aan eigenschappen bieden. @MartijnGizmo zal wel in zijn knuistjes lachen, want zijn auto’s hadden dat altijd al!

De vraag die destijds boven kwam drijven: waarom doen fabrikanten dit zelf niet? Als het zoveel beter wordt? Welnu, toevallig zijn er fabrikanten die het aanbieden. De Audi RS4 en Audi RS5 in Competition Plus-uitvoering zijn ervan voorzien. Vandaag komt daar een nieuwe bij in de vorm van de Ford Focus ST. Deze kun je namelijk nu bestellen met het zogenaamde Track Pack.

Schroefset

Zoals de naam doet vermoeden is deze auto geschikt voor het circuit c.q. sportiever gebruik. Dat doet Ford met een paar zeer zorgvuldig uitgekozen upgrades. We beginnen met de schroefset. Deze is ontwikkeld in samenwerking met KW Automotive. De dempers zijn voorzien van roestvrijstalen behuizing (altijd bij KW). Je kunt zowel de dempers als de veren naar wens afstellen. Bij de dempers de ingaande en uitgaande slag. Voor de veren kun je ook de hoogte instellen. Afhankelijk per markt is dat 10 tot 25 millimeter.

Maar de Focus Track Pack is meer dan alleen een KW Schroefset. Er zijn nu nieuwe grotere remmen. De Brembo’s zijn 10% groter dan voorheen, namelijk 363 mm. De klauwen zijn voorzien van vier zuigers aan de voorzijde. Ze moeten niet alleen zorgen voor een kortere remweg, maar de schijven moeten ook in staat zijn hun hitte sneller kwijt te kunnen.

Focus ST Track Pack in Nederland?

Als laatste zijn ook de wielen aangepast. De velgen zijn nu een stuk lichter dan voorheen. Een lager onafgeveerd gewicht levert immers een beter rijdende auto op. De banden zijn nu Pirelli P Zero Corsa’s.

De motor is dezelfde 2.3 liter grote EcoBoost turbomotor met 280 pk en 420 Nm. Daarmee kun je in 5,7 naar de 100 km/u sprinten en een top van 250 km/u halen. Is er ook slecht nieuws? Jazeker! Je kan de auto in bijna alle Europese landen krijgen, maar in Nederland helaas niet. Jammer. Ook kun je de Focus Track Pack niet als stationwagon of met automaat krijgen. De auto komt wel naar Duitsland, dus je kan ‘m altijd later importeren.

