Ford denkt aan een hybride Focus ST

De huidige Focus ST zou wel eens de laatste kunnen zijn die zonder elektromotor aan z’n pit komt.

Jarenlang stonden hybride auto’s niet per se bekend om hun sportiviteit. Eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Wie aan een hybride dacht, zag meteen iets als een Prius voor zich. Pas bij auto’s als de McLaren P1, de Ferrari deFerrari en de Porsche 918 kwam daar verandering in. Toen kon je eindelijk de woorden ‘hybride’ en ‘auto’ in één zin nemen, zonder meteen over een ander onderwerp te willen praten.

Het probleem is alleen dat dit vrij dure auto’s zijn. Als in, ze kosten meer dan je gemiddelde woonwijk. Iets als een sportieve, hybride hot hatch hebben we naast de Golf GTE nog niet echt gezien. Mogelijk komt daar later dit decennium verandering in. De volgende Ford Focus ST wordt namelijk misschien een hybride. Althans, dat schrijft het Australische Car Advice.

De reden is uiteraard simpel: CO2-uitstoot. Europa wil deze uitstoot zoveel mogelijk beperken, waardoor autofabrikanten steeds kunstiger met verbruik en emissie om moeten gaan. Eerder kapte Ford al met de Focus RS vanwege die vervelende CO2-gassen. Zelfs met een hybride aandrijflijn zou die Focus RS nog te vies en smerig zijn.

Ford Perfomance Europe-eindbaas Stefan Muenzinger (die kennelijk verdwaald raakte en in Australië terechtkwam), zegt daarom in nogal cryptische termen dat de komst van een hybride Focus ST niet onwaarschijnlijk is. Die Focus ST komt pas over een jaar of vijf/zes, daarom kan Muenzinger er nog niet zo heel veel over zeggen. Maar dat zo’n hybride ST wordt overwogen? ‘Dat zeker’.

Maar wat voor opstelling gaat dit dan worden? Sommige fabrikanten plaatsen bijvoorbeeld de elektromotor op de achteras, om de benzinemotor de voorwielen te laten aandrijven. Of precies andersom. Daarmee krijg je ook automatisch vierwielaandrijving. Tegen Motor1 zegt die Muenzinger dat een Focus ST met vierwielaandrijving in ieder geval niet op de planning staat. Een vierwielaangedreven Focus ST is immers gewoon een Focus RS, aldus de topman. Iets als een mildhybrid-systeem lijkt daarmee waarschijnlijker.

Voor de conservatieve petrolheads onder ons zal dit niet het beste nieuws zijn om de week mee af te sluiten. Maar aan de andere kant: als ze de Focus ST niet elektrificeren, is de kans op een volgende Focus ST een stuk kleiner. En dat is voor iedereen slecht nieuws, want dan mis je die ‘fabelachtige wegligging en heerlijk direct stuurgedrag’, zoals we in onze rijtest schreven.