Van deze Volkswagen T-Roc wordt iedereen depressief

Altijd al gedacht dat je ‘jeugdige, hippe crossover’ iets te vrolijk is? Dan is de T-Roc Black Edition misschien iets voor jou.

De Volkswagen T-Roc is niet een VW die we echt bijzonder vaak behandelen hier op Autoblog. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het een crossover is, een autotype waar de meeste schrijvers hier een beetje allergisch voor zijn. De rest van de Nederlanders schijnt deze allergie echter niet te delen, want de T-Roc is een tamelijk populair autootje.

Daarom strooien de Duitsers ook met allerlei uitvoeringen. Neem deze cabrio-variant (proest), of een sportuitvoering (proest). Vandaag behandelen we nóg een nieuwe uitvoering van de populaire opgehoogde hatchback: de T-Roc Black Edition.

Zoals de naam al doet vermoeden, is veel van deze T-Roc zwart. De grille-trim, deurspiegels, dakrails en uitlaten zijn allemaal in het zwart uitgevoerd. Oh, en de achterruiten zijn geblindeerd. Op het C-pilaar zit een ‘eye-catching geometrische sticker’, waar ze kennelijk zo trots op zijn dat ze er geen duidelijke foto van meeleveren. De velgen zijn 18-inch en uiteraard in het zwart uitgevoerd.

Ook aan de binnenkant zien we het zwart terugkeren, met bijvoorbeeld de zwarte ‘dashpads’, hemelbekleding, leren versnellingspook en leren stuur. Voor een beetje ‘contrast’ zijn er grijze stiksels en is er wit interieurlicht. Optioneel levert Volkswagen je T-Roc Black Edition met een leren interieur en een betere geluidsinstallatie. Standaard krijgt deze T-Roc al snufjes als Adaptive Cruise Control, parkeersensoren rondom en verwarmbare spiegels.

Daarmee is deze Volkswagen T-Roc Black Edition dus niet per se een bron van vrolijkheid. Zeker niet in de kleur van deze (ene) persfoto, een soort donkerbrons-zwartig iets. Gelukkig zijn ze in Wolfsburg niet vergeten dat zwart ook bij kekkere kleuren leuk staat; aanstaande kopers mogen namelijk uit tien kleuren kiezen. Denk jij bij het zien van deze ene foto ‘nou, dat is wel een T-Roc voor mij’? Pak dan de boot naar Engeland en neem 23.750 Britse ponden mee, dan kan deze vrolijke bom zomaar van jou zijn.