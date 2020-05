Volvo-baas zoekt ruzie met Chinese opperbazen

Håkan Samuelsson ziet het liefst dat we minder afhankelijk worden van toeleveranciers in China.

China is al decennia de fabriek van de wereld. Je hoeft niet zo lang in je huis te zoeken, om daar de woorden Made in China aan te kunnen treffen. Het in elkaar zetten van Europese auto’s gebeurt daar een stuk minder, al komen bepaalde auto-onderdelen wel uit het land. Dat was jarenlang lekker goedkoop, maar toen het coronavirus uitbrak bleek dat een gigantisch probleem. Delen van het land gingen op slot, fabrieken gingen dicht en de internationale handel handelde ineens een stuk minder. Iemand die in Europa een auto wilde bouwen, had dus niet de juiste puzzelstukjes in huis.

Nu we langzaamaan uit de eerste fase van die crisis stappen, kijken de eerste autofabrikanten alvast naar de toekomst. Hoe kunnen we zo’n onderdelencrisis in de toekomst voorkomen? Het antwoord lijkt logisch: minder afhankelijkheid van China. Een verminderde afhankelijkheid van toeleveranciers in China is dan ook precies wat Volvo-topman Håkan Samuelsson volgens Autocar heeft gezegd. En het feit dat hij het zegt, is weer een stuk minder logisch.

Volvo is immers voor een groot deel afhankelijk van Geely. Je weet wel, dat Chinese bedrijf dat eigenaar is van Volvo. En ook graag wil dat Volvo inniger gaat samenwerken met het Geely-automerk. Zijn opmerkingen zijn daarnaast opvallend, omdat sommige Volvo’s tegenwoordig in China worden gebouwd. Het is een beetje alsof de baas van Lamborghini ineens verklaart minder afhankelijk van Duitsland te willen zijn. Leuk dat je het zegt, maar misschien niet zo handig voor je toekomst bij het bedrijf. Het volgende functioneringsgesprek zou zomaar eens minder positief kunnen uitvallen.

Overigens is een gebrek aan voorraad op dit moment niet Volvo’s grootste probleem. Ze kunnen wel auto’s bouwen, maar de vraag is ingestort. Dus werkt de Zweedse fabriek nu maar drie dagen per week. De Europese vraag zou nu op zo’n 30 procent liggen ten opzichte van normaal. Wat op zich geen wonder is, met een gehalveerde autoverkoop. Tegelijkertijd is de vraag in China weer opgekrabbeld naar 20 procent meer dan normaal. Samuelsson is vooralsnog dus hoopvol voor de toekomst, ironisch genoeg dankzij China.