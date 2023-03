Stijging pechgevallen met elektrische auto’s is enorm: DUH!

Rustaaagh, de stijging van de pechgevallen met elektrische auto’s is logisch te verklaren.

Elektrische auto’s zouden in principe superbetrouwbaar moeten zijn. Je hebt immers veel minder draaiende onderdelen. Een verbrandingsmotor bestaat uit enorm veel onderdelen die kapot kunnen gaan.

En in het geval van veel auto’s is dat ook zo: distributiekettingen, kettingspanners, zuigers, turbo’s, injectoren, oliepompen, thermostaten: het kan en gaat kapot bij veel auto’s. Bij een Mini Cooper S van de vorige generatie gaat het ook allemaal daadwerkelijk kapot (volgens de geruchten).

Stijging pechgevallen elektrische auto’s

Maar wat blijkt, volgens ADAC (de Duitse ANWB) gaan elektrische en geëlektrificeerde auto’s ook heel veel kapot. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Er zou eigenlijk zo goed als geen verschil zijn tussen elektrische auto’s verbrandingsmotor of elektromotor.

Daarbij is er dus een enorme stijging qua pechgevallen met een elektrische auto (of PHEV). Twee jaar geleden bedroeg dat aantal 25.000 en vorig jaar was het al 52.000. Om dit allemaal in het juiste perspectief te zetten, de ADAC kwam op 3.400.000 pechgevallen af.

Er komen meer EV’s bij: DUH

De enorme stijging qua elektrische auto’s met pech is vooral inherent aan het feit dat er meer en meer EV’s bijkomen. Wat ook meespeelt is dat de elektrische auto’s die er al zijn wat ouder worden.

Net als bij auto’s met traditionele verbrandingsmotoren neemt de kans op panne toe met elektrische auto’s die op leeftijd raken. Sommige populaire EV’s – zoals de Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3 en Tesla Model S – zijn er al wat langer. Logisch dus dat daar een keer wat mee aan de hand is.

Een ander dingetje dat meespeelt is dat veel elektrische auto’s nog te maken hebben met kinderziektes. Het is voor veel fabrikanten natuurlijk een compleet nieuwe discipline.

Fotocredits: een vroege Model S in Nederland door @thomcarspotter via Autoblog Spots.

Via: AD Auto.

