‘Primeur’: prijs Ford Fiesta ST bekend!

Is 'ie goedkoper dan de nieuwe Polo GTI?

Het is een auto waar wij reikhalzend naar uitkijken: de nieuwe Ford Fiesta ST. In basis is het een normale hatchback, dus praktisch genoeg om de boodschappen te doen, je oma van het station op te halen en voor woon-werkverkeer. Maar met de ‘ST’ erachter wordt het zowaar een leuk bommetje. We zijn nu aanbeland bij de derde generatie Fiesta ST. De auto ervaart meteen wat druk op de schouders, want de vorige Fiesta ST was volgens Hot Hatch-kenner @CasperH de leukste in zijn klasse.

Een belangrijk onderdeel van een auto in deze auto is toch wel de prijs. Zo’n type auto moet natuurlijk niet te duur worden, anders zit je qua prijs al te dicht bij de grotere (en snellere) hatchbacks uit het C-segment. De prijs van de reguliere Fiesta’s waren al bekend, maar nu hebben we de prijs van de nieuwe Fiesta ST! Vaak hebben we een primeur te danken aan een man in lange regenjas. Dat gebeurde ook ditmaal, alleen wees hij ons op het feit dat de prijzen vermeld werden op een PDF-je.

De prijs die erop staat is vrij fors: 31.970 euro is de rijklare prijs (de fiscale prijs bedraagt 31.120 euro). Ter referentie, de nieuwe Volkswagen Polo GTI kost rijklaar 30.090 euro. De Polo is niet alleen goedkoper, maar beschikt ook over een grotere motor: een tweeliter viercilinder TSI. Die is met 200 pk overigens net zo sterk als de 1.5 driecilinder van de Fiesta ST. Daarbij heeft Ford ook ditmaal weer werk gemaakt van het onderstel. Ook is de Fiesta ST completer uitgerust. Nog een klein minpuntje, vooralsnog is de Fiesta ST alleen als vijfdeurs te bestellen. Er is wel een driedeurs ST, maar die stond (nog) niet vermeld op de prijslijst.

Met dank aan Luc voor de tip!