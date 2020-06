Alle Ford Fiesta prijzen bekend gemaakt

Vandaag hebben we alle Ford Fiesta info en prijzen

Het is nog altijd een van de leukste ‘volwassen’ B-segment hatchbacks: de Ford Fiesta. Toen ondergetekende nog een Alfa Romeo had, was het de huurauto die we van de bergingsdienst meekregen. Met name op rotondes, B-wegen en klaverbladen was het altijd een feestje.

2017

Het model is pas sinds 2017 op de markt, dus het is nog toch te vroeg voor een facelift. Wel zijn er in de tussentijd een paar kleine wijzigingen geweest in het leveringsprogramma. De driedeurs is sinds 2019 niet meer leverbaar, net als de 70 pk sterke 1.1, bijvoorbeeld. Die heeft nu 75 pk. Maar vandaag is er meer nieuws.

BISG

De belangrijkste noviteit is namelijk de Fiesta 1.0 EcoBoost met BISG. BISG staat voor Belted In Starter Generator en is Fords benaming voor de 48V-generator die we tegenwoordig op veel auto’s zien. Met deze relatief eenvoudige ingreep kun je een lager verbruik realiseren, terwijl de auto uiteindelijk iets sneller is. Een zogenaamde win-win situatie.

1 juli

Gisteren konden we al het een en andere mede delen, voor nu hebben we alle prijzen die gelden vanaf 1 juli. Op die datum gaan eigenlijk alle prijzen veranderen, in verband met volledige overgang naar de ‘WLTP CO2 BPM-straffen‘. Het gaat nog spannend worden hoe dit gaat uitpakken.

De instapper

Het Ford Fiesta prijzen beginnen onderaan bij de Fiesta Trend 1.1. Deze atmosferische viercilinder levert 75 pk en is de basisuitvoering, waar Ford graag 16.950 euro voor terug ziet. Houd er rekening mee dat de Trend géén airco heeft.

Connected

Een stap hoger staat de 1.0 EcoBoost met 100 pk in Connected-uitvoering voor 18.995 euro. Deze heeft Apple carplay, cruise control en airconditioning. De Fiesta Connected met 125 pk heeft standaard een automaat en kost 22.095 euro.

Titanium

Een stap daarboven komt de Fiesta Titanium. Deze is met drie motorconfiguraties (benzine) leverbaar. Een 1.0 EcoBoost met 100 pk (20.295 euro), een 1.0 EcoBoost met 125 pk en automaat (23.395 euro) en 125 pk sterke mild-hybrid met zesbak (21.865 euro). Kortom, de 125 pk met handbak is 1.570 duurder en de automaat is 3.100 euro duurder. Dit geldt ook voor de Titanium X, ST-Line, ST-Line X, Active X en Vignale.

Fiesta ST

De duurste van de prijslijst is de Fiesta ST. In Nederland krijgen we automatisch de meest luxe uitvoering, de ST3. Deze heeft Recaro sportkuipen, 18″ wielen, B&) geluidsinstallatie, LED-koplampen en rode remklauwen, onder andere. Deze versie kost 33.600 euro, maar dan heb je wel 200 pk tot je beschikking.