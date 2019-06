Yes, de coolste auto blijft nog even leverbaar

Als het cool genoeg is voor Steve McQueen, dan is het cool genoeg voor ons.

Onlangs werd de Shelby GT500 voorgesteld aan de wereld. De auto zelf was zelf al een tijdje bekend, maar het maximum vermogen dat de weet te produceren was nog even geheim. Voor de goede orde: het zijn er 760 geworden. Jazeker, 760 pk in een relatief betaalbare auto.

We zeggen relatief, want ook in de Verenigde Staten gaat deze auto natuurlijk een flinke duit kosten. Aangezien de GT350 al 60.000 dollar kost in het land van Uncle Sam, kunnen we ervan uit gaan dat de GT500 zo’n 75 tot 80 mille in dollars moet gaan kosten. Dat is ongeveer op het niveau van een Mercedes-AMG C63 Coupé. Natuurlijk, de Mustang heeft 250 pk méér, maar toch.

Volgens ondergetekende is de sweet spot van de range altijd een V8 met wat opties geweest. Gewoon de Mustang GT met een paar kleine upgrades. Qua prijs zit je dan ongeveer op de helft van wat zo’n GT500 zal gaan kosten. Kijk, dat is al een veel betere propositie. Ga je voor een Golf GTI SE of een Mustang met V8? Precies.

Nu kun je zelf in de weer gaan met allerlei opties en hoe je hem gaat aankleden, of kiezen voor een model dat al die opties al heeft. De Mustang die het beste aan die eisen kon voldoen is de Mustang Bullitt. Er is goed nieuws, want Ford heeft onlangs aangegeven dat de Mustang Bullitt nog sowieso een jaar in het gamma blijft. Voor vandaag gaan we even kijken naar de Mustang Bullitt-modellen van de afgelopen jaren. Gewoon, ter lering en vermaak.

Ford Mustang Fastback GT390 ’68

Het origineel van de Mustang Bullitt heette niet eens Mustang Bullitt. Het was een Mustang Fastback GT390 uit 1968 die die naam wist te verwerven. Dat kwam door de gelijknamige film van Peter Yates uit 1968 met Steve McQueen in de hoofdrol. Nog altijd is Bullitt een van de beste autofilms aller tijden. Dat komt door het stuntwerk dat McQueen grotendeels zelf deed. Het was 1968, dus er was vrij weinig CGI dat het kon verpesten. In de achtervolging was het raam bewust open, zodat de cameramensen op McQueen konden inzoomen, zo dat iedereen kon zien dat hij het was die het stuurwerk deed.

Dat gedoe met de stuntman was nogal een dingetje, want de vrouw van McQueen op dat moment, Neile Adams, smeekte Peter Yates om gebruik te maken van een stuntman. Op haar verzoek huurde hij Bud Ekins in, een stuntcoureur. McQueen was op zijn zachtst gezegd not amused. Er zijn dus ook scenes waarin Ekins achter het stuur zit. De auto in kwestie is een ’68 Mustang Fastback 390GT in Highland Green. Ook toen waren er snellere Mustangs, zoals de Shelby GT500.

Ford Mustang Bullitt GT Concept ’00

In al die jaren waren er zoveel legendarische Mustangs bijgekomen, dat Ford pas heel laat doorhad dat het wel meer uit het Bullitt-succes kon halen. Ook in 2000 was de bijna 10-minuten durende achtervolging iconisch. De Bullitt GT Concept werd aan het grote publiek getoond op de Los Angeles Motor Show en zeer positief ontvangen, waardoor Ford geen andere keuze had dan de auto daadwerkelijk in productie te nemen.

Ford Mustang Bullitt GT (P42) ’01

In 2001 was het dan ein-de-lijk zover. Maar liefst 33 jaar na de release van Bullitt kwam er een model dat een hoedtik uitdeelde aan de film. De basis was een Mustang GT, met een Modular 4.6 liter V8. Speciaal voor de Bullitt werd de achtcilinder voorzien van een aluminium luchtinlaat, aangepast gasklephuis en bijna open einddempers. De V8 leverde met 265 pk niet schrikbarend veel vermogen, maar de gaspedaalrespons en het geluid gingen er op vooruit. Qua indicatie voor de snelheid: in 5,6 seconden haalde je 96 km/u.

De Mustang kreeg een behoorlijk aangepast onderstel. Dat een stuk stugger en stijver was. Aangezien de standaard Mustang GT redelijk losjes afgeveerd was, was dat een grote vooruitgang. Tevens stond de auto op velgen van American Racing, de zogenaamde ‘Torque Thrust’ velgen. Op de vooras kreeg de Bullitt GT heuse Brembo remmen. Er zijn er 5.582 exemplaren van gemaakt. Daarvan is het gros (3.041 stuks) gespoten in Dark Highland Green. Zwart (1.819 stuks) en True Blue (722 exemplaren) waren ook mogelijk. Een groot verschil tussen de concept en het productiemodel is de badge. De concept had geen ‘Bullitt’ badge op de kofferklep.

Ford Mustang Bullitt ’08

Dat deze niet eerder kwam, is eigenlijk een raadsel. De vijfde generatie van de Mustang was namelijk een regelrechte ode aan de fastbacks eind jaren zestig. Het zou echter enkele jaren duren voordat Ford de Bullitt nieuw leven ging inblazen. Mustang Bullitt had ‘GT’ niet meer in de naam, was gewoon gebaseerd op dit model. Dus dezelfde 4.6 V8 als de vorige editie, maar dan met meer vermogen. Standaard had de Mustang GT nu 300 pk. Dankzij enkele upgrades van Ford Racing had de Bullitt de beschikking over 315 pk.

Op zich was er met de motor weinig mis: veel koppel onderin, goede respons en een glorieus geluid. Om de acceleratie te verbeteren kreeg de Mustang Bullitt een kortere eindreductie. De meeste winst Ford te halen door het onderstel aan te passen. De Mustang Bullitt kreeg stijvere veren, stuggere dempers en strut-bar. Qua prestaties deed ‘ie het prima: in 5 seconden zat je op de 96 km/u. Er zijn er 5.808 van gebouwd, waarvan het grootste gedeelte, 4.377 in Dark Highland Green. De andere 1.431 waren zwart. Omdat deze auto zo’n succes was, kreeg het ‘2008’-model een vervolg in de vorm van een ‘2009’-model. Daarvan zijn er slechts 816 gebouwd, waarvan 635 groen exemplaren. De rest (181) was zwart.

Ford Mustang Bullitt ’19

Voor modeljaar 2018 mocht de Bullitt weer terugkeren. Ditmaal was dat op basis van de zesde generatie Mustang. Tijdens de onthulling van de auto op de North American International Auto Show mocht Molly McQueen, de kleindochter van Steve, het doek van de auto halen. Wederom is de auto een eerbetoon aan de coolste auto van 1968 (en eigenlijk ook de jaren daarna). De auto werd in wederom in Dark Highland Green gespoten. De velgen lijken nu niet uit de American Racing-catalogus te komen, maar de 19″ Torc Thrust-wielen misstaan absoluut niet.

Het is wel de meest serieuze Bullitt tot nu toe. Dat heeft er ook een beetje mee te maken dat de Mustang GT sterker dan ooit is. De standaard Coyote V8 werd voor de Bullit voorzien van een de luchtinlaat van een Shelby GT350 en een actief uitlaatsysteem. Het resultaat is 475 pk, waarmee de prestaties op een veel hoger plan staan. Mocht je de Bullitt geweldig vinden, maar groen wat minder: je kan ‘m wederom in het zwart bestellen. Maar dat hoort niet.