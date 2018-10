Gelekt! Het is de gloednieuwe BMW 3 Serie

Hallo daar.

Kijk eens aan! Het internet is vanochtend goed lek. Zagen we eerder op de morgen de nieuwe Skoda Kodiaq RS, stuiten we zojuist ineens op een auto waarnaar men écht uitkijkt. Precies, de volledig nieuwe generatie (G20) van de BMW 3-serie is op het wereldwijde web terechtgekomen, dankzij een gebruiker van BimmerPost.

Hoewel we voorlopig nog niet te maken hebben (uitgelekte) persfoto’s, is de nieuwe BMW 3-serie ook in de configurator van alle kanten duidelijk te zien. Fijn is dat er bij dit lek niet een uitvoering, maar verschillende versies van de nieuwe 3-serie te zien zijn. Daarbij kunnen we de bolide in allerlei kleuren en kleurencombinaties bekijken. Het uiterlijk van de wagen is volgens ondergetekende in positieve zin veranderd. Met name de achterkant van de wagen lijkt op de ingezoomde foto’s buitengewoon aantrekkelijk.

Met dit lek komt geen nieuwe gedetailleerde informatie vrij over de 3-serie. Wanneer het officiële persbericht verschijnt, dan zullen we alle ins en outs met jullie kunnen delen. Dat gezegd hebbende, we weten dat de zevende generatie van de 3-serie 10 mm lager bij de grond zal liggen. De auto moet daarbij 55 kg minder wegen dan zijn voorganger. De bolide is eveneens stijver dan voorheen en heeft een totaal vernieuwde ophanging die zich meer richt op comfort. Uit de foto’s kunnen we overigens opmaken dat in ieder geval de wielbasis langer lijkt te zijn.

Op de foto’s kunnen we eveneens zien dat de nieuwe 3-serie direct beschikbaar zal zijn met een M Sport-pakket, Sport Line en talloze configuraties van de binnenkant. Tevens zien we op de foto dat het voorlopige topmodel hoogstwaarschijnlijk de M340i zal zijn.

We zullen spoedig meer horen over de nieuwe 3-serie van BMW. De Duitsers zullen de doeken snel van de auto trekken op de Paris Motor Show.