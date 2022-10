Musk verkoopt lucht, vergeet briljante naam

De in Zuid-Afrika geboren Elon Musk verkoopt lucht, maar vergeet daarbij de inkopper in te koppen. Voor het geld maakt het niet uit, verder.

Elon Musk is een beetje de Martien Meiland van de automotive sector op dit moment. Alles wat hij doet, vindt iedereen ’toch wel leuk’. Daarbij heeft Elon ook een vrij rabiate groep volgelingen. Heel erg handig als je een hele hoop reserveringen aanbetalingen nodig hebt voor een model dat voorlopig niet op de markt komt.

Of, zoals in dit geval, als je een parfum wil gaan verkopen. Ja, dat doet Elon Musk tegenwoordig ook. Maar het goed dus helemaal fout bij de naam van het luchtje: Burnt Hair, vrij vertaald: verbrand haar.

Verkeerde naam

Kom op, Elon! Dat kon véél beter. Musk’s Musk is de enige juiste naam voor het luchtje. Een lucht dat mensen enkel en alleen kopen omdat zelfs de ochtendadem van Ome Elon gewaardeerd was als een vers gebakken appeltaart.

Overigens heeft niemand een idee hoe Burnt Hair ruikt. Je zou kunnen aannemen dat het niet verbrand haar ruikt. Enfin, het luchtje bleek erg populair. je kan het kopen met dollars of Doge coins. Dat lukte aardig, want na een paar uur verkocht The Boring Company 20.000 flesjes van het luchtje met de verkeerde naam.

Musk verkoop lucht voor 103,95 euro per flesje

Het is niet de eerste keer dat The Boring Company bijzondere producten verkoopt. Denk aan satijnen boxershorts, vlammenwerpers (ja, echt) en Tequila die men Teslaquila noemde (je weet wel, naar Tesla)

Mocht je interesse hebben in een leuk cadeautje voor Valentijnsdag, dan kun je wenden tot de webshop van The Boring company. Daar kun je een flesje Burnt Hair bestellen. Als je nu bestelt, wordt deze in Q1 van 2023 geleverd. Daarmee zijn sommige Tesla’s sneller geleverd in deze tijden van chiptekorten dan een flesje dat Musk’s Musk had moeten heten. De prijs? 103,95 euro voor 100 ml. Het luchtje is omnigender en werkt dus voor iedereen, ongeacht wat er in je paspoort staat.

