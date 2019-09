Ford Puma nu ook zonder sportieve ambities

Zelfde auto, nieuwe uitrusting.

De naam van een auto is belangrijker dan je denkt. Soms zijn de namen ietwat raar of niet toepasselijk, maar in ieder geval bekt het lekker. Denk bijvoorbeeld aan de Yue Loong Feeling: in theorie is die auto in de vergetelheid geraakt, maar die naam is bij menig autokenner blijven hangen. Bovendien hoef je maar Astra of Golf te zeggen en men weet precies wat voor auto je bedoelt. Wat echter zonder uitzondering een heikel punt is, is naamrevivals. Toyota en Honda krijgen een dikke lading stront hun kant op gestuurd voor de Supra en NSX, terwijl dat min of meer exact dezelfde auto’s zijn als hun voorgangers, maar dan in een nieuw jasje. Om nog maar te zwijgen over wat bijvoorbeeld Mitsubishi en Ford hebben gedaan: hun nieuwste crossovers vernoemen naar leuke uitgestorven sportauto’s. De Eclipse Cross en de nieuwe Puma mogen niet rekenen op veel lof onder de die hard autofanaten.

Bij de Ford Puma is het ergens best jammer dat het hele namenverhaal de boventoon voert. Los van dat is het namelijk precies wat Ford nodig had: een degelijke B-segment crossover. We zetten de EcoSport even buitenspel, want ja, die is lekker goedkoop en ruim, maar de jaren beginnen te tellen (het onderstel komt van de vorige Fiesta). De nieuwe Puma leent zijn basis van de nieuwe Fiesta en vooral wat betreft interieur betekent dat erg goed nieuws voor de kneiterdrukke compacte SUV-markt. Toen Ford de Puma aan ons voorstelde, kregen we hem te zien in ST-Line trim. Niet gek dat een fabrikant kiest voor een dikke uitvoering op persfoto’s, maar dergelijke pakketten zijn meestal optioneel. Daarom krijg je die keuze bij de Puma ook: Ford onthult de Puma Titanium X.

Nog steeds gaat het om een duurdere versie dan de instapper, je moet de Titanium dan ook zien als de middenmoter. Immers, we weten niet of het Vignale-label zich uitbreidt tot de Puma, indien dat wel gebeurt moet je niet alles al op de Titanium kunnen bestellen. Die zit namelijk ook al barstensvol met leuke gadgets en handige features. Uiteraard het compleet nieuwe SYNC3 infotainmentsysteem met Apple CarPlay/Android Auto. Je smartphone kan eveneens draadloos opladen in de Puma Titanium. Een bijzondere optie voor zijn soort zijn de massagestoelen: dat zie je bij concurrenten alleen bij hoge uitzondering. Een hele rits veiligheidssystemen die we je besparen, verzin het en het zit erop. Je muziek wordt door tien hoogwaardige Bang&Olufsen-speakers geblazen. Qua uiterlijk valt op dat de Puma zijn sportieve bumpers en grote velgen inruilt voor kleinere velgen onder zwarte wielkasten. Iets meer crossover, iets minder sportief dus.

Het motorenaanbod blijft hetzelfde, twee 1.0 EcoBoost Hybrid motoren met 125 of 155 pk. Beide motoren hebben een 48V Mild Hybrid systeem wat we uit vele nieuwe auto’s kennen. Wij kunnen zo even niet een model voor de geest halen wat deze techniek in deze klasse gebruikt. De elektromotor is 11,5 kW sterk.

Daar we niet meteen willen goedpraten dat Ford de auto dus Puma heeft genoemd, is het een frisse verschijning en lijkt hij op papier een hoop te bieden tegenover de concurrentie. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt, wel is de auto volgende week te aanschouwen op de IAA in Frankfurt.