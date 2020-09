Ford Puma ST: 200 pk en een sper moeten overtuigen - Autoblog.nl

Een goed sturende crossover met 200 pk. Is de Ford Puma ST het soort auto waar we tegenwoordig het warm van moeten gaan krijgen?

Naast hot hatches zijn er tegenwoordig ook hot crossovers. Het is nog een fris segment waar de Ford Puma ST met het gestrekte been ingaat. Op papier ziet het er niet eens zo verkeerd uit. Je hebt een 1.5 EcoBoost driecilinder met 200 pk. Optioneel kun je zelfs een mechanisch sperdifferentieel krijgen. Je hebt altijd een handbak met zes verzettne. Het is net alsof Ford wil laten zien de autoliefhebber niet te zijn vergeten. Het recept voor de Puma ST komt overeen met dat van de Fiesta ST.

Of de autoliefhebber warm loopt voor een pittige crossover moeten de verkoopcijfers gaan uitwijzen. Met die 200 paarden sprint de Ford Puma ST in 6,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid komt uit op 220 km/u. Standaard rolt het apparaat op Michelin Pilot Sport 4S rubber met 19-inch velgen.

De kleur Mean Green (goede naam ook) helpt de looks van de Ford Puma ST te onderscheiden van een regulier model. In het interieur zitten stevige Recaro stoelen en zijn her en der wat ST en Ford Performance logo’s te vinden. Verder komt de Puma ST met een speciale Track rijmodus. De tractiecontrole gaat dan helemaal uit. De stabiliteitscontrole blijft nog wel aan, hetzij in aangepaste vorm. Helemaal zonder hulp rijden is er dus niet bij.

Wat de Ford Puma ST moet gaan kosten is nog niet bekend. Deze crossover is voor de automobilist met sportieve ambities die het graag hogerop zoekt. Of de ingrediënten voldoende zijn voor een succes op de Nederlandse wegen? Dat moeten we nog zien.