Ford Ranger PHEV heeft hele interessante prijs in Nederland

Meer trekkracht dan een diesel met zacht Nederlands prijsje.

September vorig jaar kon je hier al lezen dat de Ford Ranger met PHEV-aandrijflijn onze kant op zou komen. Belangrijke informatie over de pick-up – zoals de prestaties en de Nederlandse prijs – was destijds niet bekend. Die informatie is er vanaf vandaag wel. Wat blijkt: de Ford Ranger met een plug-in hybride krachtbron is bijna net zo sterk als een Raptor, maar wel met de kleinere prijs.

Doordat je in 2025 BPM gaat betalen voor bedrijfswagens worden pick-ups tienduizenden euro’s duurder en dreigt deze autovorm uit te sterven. Wat niet helpt, is dat deze Ranger niet voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor een grijs kenteken. Daarnaast mag hij ook niet de zero-emissiezones in, omdat hij valt onder de categorie lichte bedrijfswagens (N1).

Meeste koppel van alle Rangers

De Ranger PHEV heeft een 2.3-liter EcoBoost-benzinemotor die geholpen wordt door een 102 pk (75 kW) sterke elektromotor. Samen produceren ze 279 pk. Maar de indrukwekkendste prestatie vinden we bij de trekkracht. De Ranger heeft een koppel van 690 Nm. Dat is volgens Ford ook meteen het hoogste koppel van alle Rangers.

De automaat met lage gearing kiest welke van de tien versnellingen wordt gebruikt en stuurt het vermogen naar alle vier de wielen. Er is nog een sperdifferentieel op de achteras en er wordt elektriciteit teruggewonnen bij het remmen.

Het maximale trekgewicht is trouwens 3.500 kilo. De batterij die de elektromotor stroom geeft, heeft een inhoud van 11,8 kWh. Daardoor zou je 40 kilometer elektrisch kunnen rijden. Rijden kan in een volledige EV-modus, eentje die energie spaart voor later, de accu oplaadt op de motor of je laat de aandrijflijn zelf kiezen. Wie nog wat elektriciteit overhoudt, kan het Ford Pro Power Onboard-systeem gebruiken. Dit is niets meer dan een stopcontact met 2,3 kW aan stroom voor externe apparaten.

Prijs van de Ford Ranger PHEV

Hier keek je misschien wel het meeste naar uit. De instapversie – de Wildtrak-uitvoering – gaat in Nederland voor minimaal € 57.887. Dit is de prijs inclusief BPM, maar zonder BTW. De prijs die je dus als ondernemer betaalt. De luxere Stormtrak (met onder andere een sportievere rollbar bij de laadbak, 360-graden camera en B&O-audiosysteem) gaat voor minimaal € 60.361.

Dat zijn natuurlijk flinke bakken geld, dus misschien vind je de term ‘interessant’ niet terecht. Dat mag, maar vergelijk de prijs eens met zijn broeders met ongeveer evenveel vermogen. De benzine-Raptor met 292 pk en dubbele cabine kost inclusief BPM en exclusief BTW €81.189. Dat is bijna 30k extra!

De eerste Nederlandse leveringen van de Ford Ranger PHEV worden halverwege 2025 verwacht.