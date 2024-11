Nederlander verkoopt ”grootste oldtimercollectie van Europa”

De opbrengt gaat naar een goed doel.

Afgelopen jaar werd de Nederlandse klassiekersmarkt opgeschud door de Palmen collectie: een verzameling auto’s die jarenlang verborgen waren gebleven voor de buitenwereld en in 2023 onder de hamer gingen. De opbrengst was enorm, al zou de veiling niet helemaal eerlijk zijn gegaan. Begin komend jaar wordt er een nieuwe gigantische Nederlandse autocollectie en wel die van oldtimerhandelaar Joop Stolze.

Sinds 1976 handelt Stolze in klassiekers. Zijn showroom in De Lier staat inmiddels vol met ruim 500 auto’s, tal van brommers, motoren, reclameborden, benzinepompen en andere verzamelobjecten. Het zou zelfs de grootste oldtimercollectie van Europa zijn. Maar daar komt een einde aan. Stolze doet zijn collectie van hand, omdat hij met pensioen gaat. Zijn kinderen wilden de zaak niet voortzetten en dus mag alles weg. Het pand heeft al een nieuwe bestemming gevonden. Stolze wil er graag woningbouw van maken.

En daar houdt de gulheid van Stolze niet op. Een deel van de opbrengst van de grootste oldtimercollectie van Europa gaat naar de investering in een appartementencomplex in De Lier. Hierin moet ruimte komen voor 48 seniorenappartementen en 12 sociale huurwoningen. Stolze hoopt er zelf ook te komen wonen.

De auto’s uit de Stolze-collectie

Maar wat wij natuurlijk het tofste vinden, zijn de auto’s. Laten we maar eens kijken of er ook echt wat interessants tussen die 500 auto’s zit. Het valt direct op dat Stolze wel eens in Amerika is geweest. Veel van zijn auto’s komen daar vandaan. Zo staat er een Maserati Ghibli uit 1968 met platen uit Californië. Dat is niet het enige Amerikaanse aan de Ghibli. Onder de motorkap ligt een 4.7 liter Chevrolet V8. Heb je liever de originele motor? Dan krijg je die er gewoon bij.

Verder staan er wat 911 E’s, een goed stel E-Types, twee keurige Datsun 240Z uit de jaren ’70: je kunt het zo gek, uniek of bijzonder niet bedenken of het staat er. Je zult als autoliefhebber niet snel teleurgesteld worden door de grootste oldtimercollectie van Europa. Voor de geïnteresseerden: het duurste exemplaar dat we nu kunnen vinden, is een Maserati 3500 GT uit 1959 die je hieronder ziet. De waarde wordt nu door Stolze geschat op € 215.000.

De planning is om volgend jaar april alles onder de hamer te brengen. Vanaf januari gaat het veilinghuis alle voertuigen fotograferen en beschrijven. Tegen die tijd komen we terug met een overzichtje van de auto’s uit de Stolze-collectie. Check voor je gaat bieden op een auto hier alles dat je moet weten over autoveilingen.

Foto’s: Joop Stolze Classic Cars

Bron: De Telegraaf