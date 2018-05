Hermes Speedster is de Porsche 356 voor het water

Eleganter dan dit ga je ze niet snel vinden.

Botenblog maakt een onverwachtse terugkeer, maar met goede reden. De Hermes Speedster is recentelijk op onze radar gekomen en het chique gevaarte is werkelijk schitterend. De bedenker wilde een hedendaagse, maar klassieke boot maken en werd geïnspireerd door de Gentleman’s Runabout-boten uit de jaren ’30 en, nog belangrijker, het interieur van de Porsche 356 uit 1959. Het resultaat mag er wezen.

De Speedster is als het ware een kopie van de iconische Porsche uit de jaren ’50. Althans, de binnenzijde dan. We herkennen niet alleen een soortgelijk stuur, zelfs de afwerking en de naamplaatjes zijn praktisch hetzelfde als bij de stijlvolle Porsche. Het interieur van de Hermes Speedster is overigens volledig met de hand gemaakt. De boot biedt, zelfs met het cabriodak omhoog, ruimte aan vijf inzittenden.

De 6,75 meter lange, 675 kg wegende Speedster wordt aangedreven door een Weber MPE 850 Marine, die goed is voor 155 pk. Op het top van zijn kunnen haalt de Speedster 73 km/u. De relatief kleine motor voldoet in dit geval, omdat de Speedster een enorm lage waterweerstand heeft. Hermes wist er zelfs de titel van ‘meest efficiënte productieboot ter wereld’ mee binnen te slepen. Het enige nadeel is dat het apparaat om en nabij de 120.000 euro moet kosten. Mocht je in de markt zijn voor een bootje, dan kun je beter het advies van @willeme even bekijken.