Verstappen: Bullshit dat de auto om mij heen is ontworpen

Volgens Verstappen is het bullshit dat de auto alleen voor hem bedoeld is.

Dit weekend is de GP van Italië op het circuit van Monza. Eindelijk is er een baan waar de RB19 goed uit de verf moet komen. De Red Bull van dit seizoen is namelijk heel erg sterk op de rechte stukken, dit zonder al te veel aan grip in te leveren in de bochten. Het is een bizarre combinatie voor een F1-auto en een absoluut meesterstukje van Adrian Newey.

Maar daarmee doen we de prestaties van Max Verstappen te kort. De Nederlander kan dit weekend een record verbreken: het grootste aantal raceoverwinningen op een rij. Nu deelt hij Verstappen dat met Sebastian Vettel (9 stuks), maar dit weekend kan hij dat verbreken. Zeker als je kijkt naar de prestaties van Sergio Pérez, is wat Verstappen doet bijzonder knap.

Toto Wolff

Volgens Toto Wolff ligt het iets anders. De Oostenrijker die voor het tweede seizoen op rij niet de dominante auto heeft, lijkt daar een beetje zoutig om te zijn. Volgens de Oostenrijker is het een beetje vreemd.

De listige auto ligt Verstappen beter. We hebben gezien dat Verstappen elke teamgenoot vermorzeld. Of het er aan ligt dat hij een auto om zichzelf kan ontwikkelen die snel maar tricky is, weet ik niet. Maar het verschil (met zijn teammaten, red), ik heb geen verklaring voor. Vreemd. Toto Wolff, bestelt zijn patat zonder zout.

Uiteraard werd Verstappen in de aanloop naar de GP van Italië ermee geconfronteerd. En op typisch Limburgse subtiele wijze liet hij weten niet bijzonder gecharmeerd te zijn van de uitspraken van No Mikey No:

Dat is bullshit-commentaar. Zo werkt het niet. Ik rij gewoon zo snel mogelijk met de auto. Het is niet dat ik tegen de jongens zeg dat ik meer grip aan de voorkant wil omdat ik dat prettig vind. Ik zeg gewoon: bouw de snelst mogelijke auto en dan rijd ik daarmee. Elk jaar is het anders, elke auto rijdt net eventjes wat anders. Mensen vragen weleens wat voor rijstijl ik heb, maar ik heb geen specifieke rijstijl. Ik pas mij aan de auto om snel te zijn. Max Verstappen, zet Toto Wolff keurig op de plaats.

Oh, snap! Shots fired! Verstappen is het overduidelijk niet eens met de mensen die anders suggereren. Nu is het ook heel erg lastig beoordelen vanaf de buitenwereld, wat iedereen nu doet natuurlijk.

Hoe goed Max Verstappen is eigenlijk een groot mysterie sinds Daniel Ricciardo niet meer voor Red Bull rijdt. Coureurs als Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez zijn absoluut geen pannenkoekbakkers, maar het is niet het absolute topgarnituur. De spinazie a la crème van de het rijdersgilde zijn die drie niet echt.

Wat dat betreft zit er eigenlijk maar een ding op en dat is een (veel) betere teammaat voor Verstappen waarvan we weten wat de kwaliteiten zijn. Helaas liggen de meeste echt goede coureurs als Norris, Leclerc en sinds gisteren ook Hamilton vast voor langere tijd bij hun teams. We zullen het dus nooit weten.

Via: Autosport