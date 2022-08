Honda gaat vol hond met pakket voor goeie doggo’s

Honda komt op de proppen met een pakket voor goeie doggo’s, leverbaar op praktisch alle modellen.

Op de redactie zijn wij natuurlijk echte benzinehoofden, maar dat wil niet zeggen dat we geen vrienden zijn van natuur. De trouwe viervoeter kan de waardering zeker wegdragen. Ondergetekende heeft momenteel helaas geen tijd en ruimte meer voor een herder in zijn leven, anders zou die er zeker zijn. En ook enkele redactiegenoten zijn groot fan van goeie doggo’s.

Nu is het wel altijd even oppassen als je beide passies combineert, auto’s en doggo’s. In een rode coupé bijvoorbeeld, kan je geen doggo achterin de klep plaatsen. Althans, het kan, maar dan ben je een eikel. Dus zit ‘ie ergens op een stoel, al dan niet in een harnas. Bij het uitstappen in het bos is het enthousiasme dermate groot dat poten je bekleding en dorpels vernaggelen. En bij terugkeer is na gedartel in het ven de vacht nog vochtig. Dus moet je na vervoer weer de stofzuiger en dergelijke erbij pakken.

Honda gaat nu dit probleem oplossen, door een dog accessory pack aan te bieden. Geinig genoeg komt dit voort uit een (traditioneel zeer flauwe) 1 april grap. Honda pretendeerde daarin een optie aan te bieden om een drinken- en voederbak in de passagierstoel te verwerken.

Het was een grap, doch Honda kreeg naar eigen zeggen hier zoveel respons op, dat ze er toch mee aan de slag zijn gegaan om hun auto’s Hond-vriendelijker te maken. Je kan Honda immers niet spellen zonder ‘hond’. Het resultaat is een pakketje met vooral veel matten, een hek dat voorkomt dat je hond in je nek gecatapulteerd wordt bij een ongeluk of sterke remacties en in geval van de CR-V een beschermende mat voor de lak van achterbumper.

Het zijn veelal dingen die we eerder wel eens gezien hebben op andere auto’s. Maar nu kan je het dus allemaal samen bestellen in een pakketje. Althans in het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van het model kost het pakket ergens tussen de 530 en 810 Pond. Heb jij ook een hond? Laat het weten, in de comments!