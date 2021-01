Fout of goud? TOM'S pimpt GR Yaris tot racer voor de straat - Autoblog.nl

Het uiterlijk van de GR Yaris was al amper subtiel te noemen, maar met deze bodykit van TOM’S lijkt je hatchback net een racewagen.

De Toyota GR Yaris is een van de heetste hete hatchbacks van het moment. Niet alleen onder media en autoliefhebbers, maar ook onder tuners. Na een kietelcursus van DTE, daarvoor Litchfield en wat onderdelen van GR Parts zelf, is het nu tijd voor TOM’S om hun kunsten te laten zien.

Op Twitter en via bovenstaand filmpje (vanaf 27:28) laat Tachi Oiwa Motor Sport zien wat ze met de Yaris hebben uitgespookt. Om te beginnen bij de neus. Ze hebben hier duidelijk het basisontwerp van de reguliere GR Yaris als basis gehouden, maar hier wel wat extra lijnen aan toegevoegd. We zien nog steeds een gigantische opening waar onder meer de intercooler achter schuilt. Bij TOM’S-versie is deze wel meer rechthoekig dan het origineel. Ook is de balk voor onder meer de kentekenplaat wat dikker dan normaal. De grootste wijzigingen zijn aan weerszijden van die grote luchthapper, waar we een flinke splitter en canards zien. Ook zitten de twee mistlampen hier iets hoger dan normaal.

Aan de achterzijde zien we echter de grootste wijzigingen. Waar de achterbumper er bij de normale GR-Yaris wat plat en breed uitziet, is er bij de TOM’S-variant meer aan de hand. Aan de twee uiteinden zijn twee verticale luchtuitlaten geplaatst, vermoedelijk om de remmen mee af te kunnen koelen. Onder de bumper is een flinke diffuser te zien, met centraal een gigantische, enkele uitlaatpijp. Bovenop zien we nog een joekel van een spoiler.

Naast de ingrijpende bodykit, is de GR Yaris duidelijk verlaagd. Of dit optisch gezien een vooruitgang is? In sommige hoeken lijkt het origineel wel wat hoog op z’n pootjes. Bij TOM’S variant lijken de achterwielen weer relatief klein in vergelijking met de rest van de auto. Het hangt er dus maar vanaf wat je liever hebt.

Hoeveel het pakketje kost is nog niet duidelijk, TOM’S zegt dat de bodykit nog niet helemaal klaar is. Of de Japanners ook de motor hebben aangepakt is niet duidelijk. Er zijn nog ‘een paar kleine aanpassingen’ nodig, dan is de GR Yaris wat TOM’S betreft helemaal af.