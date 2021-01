Ook in 2021 hoeft Tesla niet voor BMW te vrezen - Autoblog.nl

BMW heeft grootse plannen en mooie woorden, maar weet in de praktijk ‘underdog’ Tesla nog niet bij te benen.

Als het om volledig elektrische auto’s gaat, was BMW er met de i3 in 2013 relatief vroeg bij. Toen moest de Model X de fabriek nog verlaten, om het in perspectief te plaatsen. Toch heeft BMW na die mooie start niet veel meer laten zien. Sindsdien is het qua EV’s immers nogal stil geweest rondom het Duitse merk, tot afgelopen oktober. Toen rolde de iX3 als eerste nieuwe EV sinds die i3 van de productieband af. Dochterbedrijf Mini had in 2020 ook iets nieuws en elektrisch, met de Mini Cooper SE.

De BMW Groep start 2021 dus met een elektrische line-up van drie modellen, maar voegt (eind) dit jaar daar nog de BMW iX en de BMW i4 aan toe. Eind dit jaar heeft BMW dus meer elektrische modellen dan Tesla nu heeft. Je denkt misschien dat BMW dan dit jaar ook meer elektrische auto’s zal verkopen dan Tesla, maar het tegendeel is waar. Waarschijnlijk zal BMW niet eens de helft van het aantal Tesla-EV’s weten te slijten.

BMW slingerde vrijdag namelijk een enthousiast persbericht naar buiten, waarin ze trots aankondigen het aantal verkochte elektrische auto’s dit jaar te willen verdubbelen. Klinkt misschien vrij indrukwekkend, aan de andere kant is een verdubbeling van tien nog steeds twintig. En als je maar twintig auto’s weet te verkopen, dan wordt het lastig om daar geld mee te verdienen.

Dus hoeveel EV’s wil BMW dit jaar verkopen? Maximaal 400.000 auto’s. Al worden het er waarschijnlijk een heel stuk minder. Dinsdag vertelde BMW namelijk wat ze in 2020 allemaal hebben verkocht. In dat bericht staat dat ze 192.646 geëlektrificeerde BMW’s en Mini’s verkochten. Geëlektrificeerd is niet hetzelfde als elektrisch; in het geval van BMW zijn EV’s en PHEV’s allebei geëlektrificeerd. En neem maar aan dat ze een stuk meer plug-ins verkopen dan volledig elektrische auto’s.

Stel dat we het rooskleurig bekijken en uitgaan van de helft elektrisch, de helft plug-in. Dan komt BMW alsnog maar op een schamelige tweehonderdduizend volledig elektrische auto’s. Dat is niet eens de helft van Tesla, die vorig jaar al een half miljoen auto’s produceerde. Men zegt vaak dat het succes van Tesla maar tijdelijk is en dat andere, al gevestigde autofabrikanten de Amerikanen zo hebben ingehaald. Dat mag wel zo zijn, maar in 2021 zal het zeker BMW niet zijn die Tesla in gaat halen.