GR Parts maken de Toyota GR Yaris nog vetter - Autoblog.nl

Met deze accessoires kun je de GR Yaris nog minder op een normale Yaris laten lijken.

Het is wel eens anders geweest, maar Toyota is terug met lekkere sportieve modellen. Naast een gloednieuwe Supra is er nu ook de GR Yaris. Waar Yaris ooit synoniem was voor ‘dodelijk saai’, is deze Yaris GR een heerlijk bommetje. Deze zet van Toyota valt bij veel mensen in de goede aarde. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de GR Yaris een nette tweede plaats scoorde bij onze Auto van het Jaar-verkiezing.

Een GR Yaris zul je niet snel verwarren met een normale Yaris. Die is er namelijk alleen als vijfdeurs, terwijl de GR toch echt een driedeurs is. De GR Yaris heeft ook nog eens brede wielkasten en agressieve bumper. Kortom: Toyota heeft er serieus werk van gemaakt om de GR te onderscheiden, en dan hebben we het alleen nog maar over het uiterlijk. Alle verschillen heeft Wouter belicht in de onderstaande rijtest:

Jezelf onderscheiden van de alledaagse Yarissen is dus geen probleem. Er zullen echter ook eigenaren zijn die zich niet alleen willen onderscheiden van gewone Yarissen, maar ook van andere GR Yarissen. We hebben goed nieuws: daar kan Toyota binnenkort een handje bij helpen. Er komen namelijk GR Parts aan voor de GR Yaris, oftewel accessoires van Toyota’s sportafdeling Gazoo Racing. We moeten het voor nu doen met één plaatje, maar we zien in ieder geval diverse carbon goodies en striping, waarmee de GR Yaris nog een stukje dikker oogt.

De GR Yaris met GR Parts zal 15 januari van alle kanten te zien zijn. Dan start namelijk de virtuele Tokyo Motorshow. Eerder vandaag lieten we al zien wat Daihatsu voor deze show in petto heeft. De komende weken zal er ongetwijfeld nog meer leuk spul uit Japan voorbij komen.