FP2 Hongarije 2018 – 6 dingen die ons opvallen

Voorzichte conclusies, maar sommige coureurs/teams zullen echt beter hun best moeten gaan doen.

De trainingen voor de GP van Hongarije zijn weer in volle gang. Voor Ferrari hangt vandaag de vlag halfstok, als uiting van rouw voor hun ex-voorzitter Sergio Marchionne. Alle coureurs, medewerkers, monteurs etc. van Ferrari dragen een zwarte rouwband en ook de racewagens zijn voorzien van een zwarte diagonale streep. Ook het F1-team is belangrijk geweest voor Marchionne en andersom.

Goed, de training. Vergeleken met FP1 zijn er toch weer een aantal ontwikkelingen, alsook een paar zaken die ons opvielen. We zetten de belangrijkste zes even op een rijtje.

1. Ericcson presteert ondermaats

We beginnen met Marcus Ericsson. In FP1 maakte hij al geen indruk maar in FP2 werd het alleen maar erger. Ook al staat hij boven zijn teamgenoot Leclerc, de Zweed rijdt gewoon duidelijk slordiger. Hij blijft hangen in de onderste regionen van het scorebord. We zijn niet onder de indruk van Ericsson.

2. Vandoorne is hopeloos uit vorm (of we hebben hem overschat)

Onze zuiderburen hun trots genaamd Stoffel Vandoorne wekt ook niet bepaald onze indruk. De Belg zit ver achter zijn teamgenoot Fernando Alonso en pakt de op één na laatste plek. Nou is het CV van de Spanjaard iets uitgebreider, maar dit is wel een opmerkelijk groot verschil. Dus of Vandoorne heeft totaal zijn dag niet, of er is iets met zijn McLaren aan de hand.

3. Mercedes delft het onderspit

Waar Mercedes normaliter vrij hoog scoort, met hun coureurs Hamilton en Bottas die veel podiumplaatsen krijgen, lijkt het Duitse team in Hongarije ondermaats te scoren ten opzichte van de andere ‘grootste teams’ Red Bull en Ferrari. Lewis en Valtteri pakken respectievelijk plaats vijf en zes, met een duidelijk verschil tussen hen en de top vier. Maar goed, Mercedes zette de tijd neer op gele banden en is sowieso een beetje ‘uit hun comfortzone’ in Hongarije.

4. Red Bull is dominanter geweest in de FP’s

In FP2 is er ook een verschuiving tussen de topplaatsen. Waar Daniel Ricciardo de beste tijd neerzette in FP1, is de number one spot in FP2 voor Sebastian Vettel. De oud wordende Duitser laat de Red Bulls achter zich. Hij laat nauwelijks tijd tussen hem en MV33 zitten. Laatstgenoemde had overigens een wat betere sessie: zijn nipte achterstand op Seb laat Ricciardo op plaats 3 eindigen, in plaats van hemzelf.

5. Het tussen de top 3 en de rest is te groot

Tussen Seb en Danny zit in totaal maar twee tienden verschil, met Max die zichzelf daar ook nog tussen propt. Al zit Kimi Raikkonen er nog redelijk dicht bij, vanaf Hamilton op plek vijf wordt het verschil toch een stuk groter. De Red Bulls en de Ferrari’s zijn dus zeer aan elkaar gewaagd, met zoals gezegd de Mercedessen die met een veel groter verschil er achteraan rijden.

6. Achter de zes snelste coureurs is het juist erg spannend

Kijken we in de middelste regionen van het scorebord, dan valt een miniscuul verschil op tussen de middenmoters vanaf Perez tot en met Hartley. Tienden van seconden aan verschil zit er tussen deze vijf coureurs. Ook daar kan het dus nog verrekte spannend worden. Ericsson en Leclerc sluiten nog vrij nauw aan op deze groep, met Stroll, Vandoorne en Sirotkin die er toch nog ver achter zitten.

De uitslag van FP2 is als volgt:

1. Sebastian Vettel (1:16,834)

2. MAX VERSTAPPEN (+0,074)

3. Daniel Ricciardo (+0,227)

4. Kimi Raikkonen (+0,319)

5. Lewis Hamilton (+0,753)

6. Valtteri Bottas (+1,034)

7. Romain Grosjean (+1,231)

8. Carlos Sainz (+1,661)

9. Pierre Gasly (+1,684)

10. Esteban Ocon (+1,927)

11. Sergio Perez (+2,016)

12. Fernando Alonso (+2,023)

13. Kevin Magnussen (+2,046)

14. Nico Hülkenberg (+2,079)

15. Brendon Hartley (+2,082)

16. Marcus Ericsson (+2,209)

17. Charles Leclerc (+2,303)

18. Lance Stroll (+2,811)

19. Stoffel Vandoorne (+2,878)

20. Sergey Sirotkin (+2,936)