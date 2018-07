FP1 Hongarije 2018 – Is Red Bull wel favoriet?

Het begint een beetje nu of nooit te worden.

Als er iemand de geschiedenisboeken herschreven heeft qua records is het de Nederbelg Max Verstappen wel. De jongste coureur die een raceronde leidt, de jongste coureur die een race wint en ga zo maar door. Nu is er echter een smetje op zijn blazoen, want eentje dreigt hij uit het oog te verliezen: de jongste coureur die pole-position weet te pakken. Eerlijk is eerlijk, in principe zou Verstappen meer dan capabel zijn om pole-position te behalen. Echter, zijn auto werkt niet helemaal mee. In tegenstelling tot Ferrari en Mercedes heeft de Renault-motor niet een (overtuigende) party-modus om kortstondig de beschikking te hebben over meer vermogen.

Wil je dus pole pakken met een Red Bull, dan is de kans groter op een circuit waarbij het motorvermogen minder uitmaakt. In dit seizoen zijn dat voornamelijk Monaco, Hongarije en Singapore. Monaco had MV33 voor het grijpen, maar dat mislukte helaas. Dat de Red Bull daar goed uit de voeten kwam was te zien aan de pole (en overwinning!) van teammaat Ricciardo. We zijn nu aanbeland bij de Hungagoring, een typisch Mickey Mouse-baantje.

Wat kunnen we concluderen van FP1? Ericcson voelt de druk oplopen, zoveel is duidelijk. Zijn teamgenoot (LeClerc) rijdt de sterren van de hemel, terwijl Marcus Ericcson achteraan mee hobbelt. Dit jaar heeft Ericcson 5 WK-punten gescoord: twee negende en een tiende plaats. Dat zou vorig jaar een topscore zijn, maar dit jaar laat LeClerc zien met 13 punten dat er wel iets meer in de Sauber zit. De Zweed spint zijn auto diverse malen, waarbij zijn bodemplaat beschadigd. Ook Hamilton en Verstappen spinnen hun auto, zij het beide slechts één keer en zonder consequenties. Hülkenberg moet zijn auto halverwege stop zetten wegens een technisch mankement. De Renault-monteurs kunnen aan de slag om de auto klaar te maken voor FP2.

Verder was het een vrij saaie eerste vrije training, zoals je mag verwachten. De top vier bestaat enkel uit Ferrari’s en Red Bulls. Verstappen heeft een derde tijd neergezet. We moeten hierbij wel aantekenen dat Vettel zijn tweede tijd neergezet heeft op Ultra Soft-banden (de paarse), de rest van de top 6 heeft zijn tijd gereden op Soft-banden (de gele). Het gat met de rest achter de top 6 is en blijft gigantisch.

1. Daniel Ricciardo (1:17.613)

2. Sebastian Vettel (+0,079)

3. MAX VERSTAPPEN (+0,088)

4. Kimi Raikkonen (+0,335)

5. Lewis Hamilton (+0,423)

6. Valtteri Bottas (+0,857)

7. Romain Grosjean (+1,362)

8. Nico Hülkenberg (+1,412)

9. Carlos Sainz (+1,515)

10. Kevin Magnussen (+1,574)

11. Pierre Gasly (+1,739)

12. Fernando Alonso (+2,077)

13. Brendon Hartley (+2,228)

14. Lance Stroll (+2,399)

15. Esteban Ocon (+2,452)

16. Stoffel Vandoorne (+2,538)

17. Sergio Perez (+2,546)

18. Antonio Giovinazzi (+2,680)

19. Sergey Sirotkin (+2,694)

20. Marcus Ericcson (+3,084)