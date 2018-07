Nieuwste SEAT Leon ST Cupra is zeer gelimiteerd

Snel erbij zijn!

Om wat verwarring te voorkomen: de nieuwste sportieve Leon ST (rijtest) is wederom een SEAT en geen volbloed Cupra. Het nieuwe ondermerk van de Spanjaarden wordt net als bij de Leon ST Cupra R gewoon gebruikt als sportlabel. Op basis van de ‘reguliere’ Leon ST Cupra brengt SEAT een speciale editie uit: de Leon ST Cupra Carbon Edition. Snap jij hem nog?

De verwarring terzijde is dit een zeldzame auto. Volgens SEAT UK komen er maar 50 naar het Verenigd Koninkrijk en over andere landen wordt niks vermeld. Hoe herken je er één zodat je tijdens je vakantie deze bijzonderheid op Autojunk kan mikken? Zoals de naam al zegt: carbon. Extra dikke carbon zijskirts en voorsplitter, een carbon diffuser en de lakkleur Monsoon Grey als enige optie. Dan is eerdergenoemde Cupra R met bronzen accenten toch wat olijker voor het oog, maar daardoor wordt het wel een heerlijke sleeper.

Daarover gesproken: onder de kap vinden we geen aanpassingen. Dat betekent dat de ST Cupra sinds zijn laatste facelift nog steeds 300 pk op de weg zet. SEAT heeft de hatchbacks (3-deurs SC en 5-deurs) een klein beetje geknepen naar 290 pk, uiteraard vanwege WLTP. Dit geldt niet voor de ST, die gewoon nog 300 pk blijft behouden. Verder maakt de Carbon Edition, net als de gewone ST Cupra, gebruik van de welbekende DSG-bak en vierwielaandrijving. Ook zijn dikke sportonderdelen zoals Brembo-remmen en Cupra-kuipstoelen aanwezig op de speciale Leon.

Dan denk je: wie zit er te wachten op een ‘speciale’ Leon stationwagon? Genoeg mensen, gezien het succes van de eveneens gelimiteerde ST Cupra R, die nu uitverkocht is. Echt veel verschillen tussen de reguliere ST Cupra en deze zijn er niet, maar zeldzaam is hij wel. Mocht dat je ding zijn, wees er dan snel bij.