FP2 Monza: Droogte keert terug, Ferrari aan kop

Het regent niet meer en Perez staat niet meer bovenaan.

Een foto van Lance Stroll met een paraplu en een mooi afgeronde 1 minuut 34 van Sergio Perez, waarmee hij bovenaan de lijst staat. Wat dat betreft was FP1 toch net een beetje extra spannend. In FP2 is het weer terug naar het oude. Het scorebord toont een iets meer voorspelbare uitslag. En de regen is verdwenen, wat ervoor zorgt dat FP2 grotendeels gereden wordt op een droge baan.

Dat gezegd hebbende loopt het minder goed af voor sommigen. Marcus Ericsson bijvoorbeeld, die aan het einde van het rechte stuk bij de start, vol links in de vangrail knalt. Ai.



Sebastian Vettel maakt ook een kleine uitschieter, waar hij zijn auto in de laatste bocht achterstevoren in de grindbak zet. Voor hem is het na een bezoekje aan de pits, waar ze een paar kleine checks uitvoeren, klaar om weer verder te gaan.

En verdergaan legt de Duitser geen windeieren want hij zet de snelste tijd neer in FP2: 1.21.105. Dicht er achter zit zijn teamgenoot Kimi Raikkonen en nog geen twee tiende daarachter zit Hamilton. Bottas doet er ietsje langer over en daarna met een nog groter verschil komen beide Red Bulls. Verstappen zet de vijfde tijd neer. De Force India’s, Esteban Ocon en Sergio Perez, zetten na hun topplekken in FP1 – met een nipt verschil – een zevende en achtste tijd neer in FP2.

De McLarens zijn de hekkensluiters. De bijna gepensioneerde Alonso en de tot op het heden niet succesvolle Vandoorne zetten de laatste tijden neer. Ericsson zet geen tijd neer, wat hem de laatste plaats oplevert. De volledige uitslag:

1. Vettel (1.21.105)

2. Raikkonen (+0.270)

3. Hamilton (+0.287)

4. Bottas (+0.698)

5. VERSTAPPEN (+1.049)

6. Ricciardo (+1.191)

7. Ocon (+1.825)

8. Perez (+1.837)

9. Leclerc (+1.860)

10. Hulkenberg (+1.958)

11. Grosjean (+1.972)

12. Sainz (+2.088)

13. Magnussen (+2.128)

14. Gasly (+2.297)

15. Sirotkin (+2.409)

16. Hartley (+2.426)

17. Stroll (+2.461)

18. Alonso (+2.636)

19. Vandoorne (+2.979)

NC: Ericsson