Frankrijk trekt maximumsnelheid omlaag

Hard rijden? Vergeet het maar!

Voordat er totale chaos uitbreekt zal ik het vooraf maar direct zeggen: de maximumsnelheid van 130 km/u blijft gewoon bestaan. De premier van Frankrijk ziet echter een stijging in het aantal verkeersdoden en hoopt dit terug te kunnen dringen door de snelheid op provinciale wegen ietwat terug te brengen.

Het doel is om tenminste 400 levens per jaar te redden, door de snelheid van 90 km/u naar 80 km/u te laten dalen. Vanaf 1 juli 2018 zal de snelheid worden teruggeschroefd op ruim 400.000 kilometer asfalt. De verlaging van de maximumsnelheid is onderdeel van een set maatregelen die de Franse overheid neemt om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Het land noteerde in 2013 namelijk het laagste aantal verongelukten ooit en wil dit graag zo laag mogelijk houden. Ten opzichte van 2013 steeg het aantal van 3.268 naar 3.477 in 2017, waardoor de overheid geen andere optie ziet dan in te grijpen.

Met de verlaging van de maximumsnelheid is een flinke som geld gemoeid, zowel in hun voor- als in hun nadeel. De staat verwacht 335 miljoen euro extra te ontvangen via boete-inkomsten. Een lucratieve investering, zo blijkt, want het aanpassen van het wegnetwerk zal ‘slechts’ 5 tot 10 miljoen euro gaan kosten. Hierbij moet je denken aan het herprogrammeren van radars en het plaatsen van nieuwe borden.

Het zal je niet verbazen dat het plan heel wat tegenstand te verduren krijgt, uit verschillende hoeken. Zo zijn er talloze spelers uit het bedrijfsleven en een aantal rechtse politici die niet staan te springen om de wijziging. Dit heeft alles te maken met het verwachte aantal boetes dat de overheid zal incasseren, waardoor ze logischerwijs gezien worden als een stel geldwolven.

Beeld: retesnelle Kever via @wouter070