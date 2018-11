Fraude: dealer draait teller 350.000 kilometer terug

Je verzint het niet, maar toch is het de werkelijkheid.

Tellerfraude bij tweedehands autodealers is een blijvend probleem in de industrie. Toch kunnen we een zeker onderscheid ontdekken. Waar de ene verdeler op vrij onschuldige wijze fraudeert door slechts iets naar beneden af te ronden, zoeken andere dealers haast onvoorstelbare grenzen op. In de Verenigde Staten was het pas geleden raak. Aldaar werd een 62-jarige man voor de rechter gesleept, nadat hij de tellers van zijn auto’s met honderdduizenden kilometers terug had gedraaid.

In het specifiek heeft Randy Eugene Green in totaal vijftien aanklachten gevangen in een rechtszaak die door de rechtbank van Alabama moet worden afgehandeld. Twaalf aanklachten hebben te maken met de enorme tellerfraude, in drie gevallen gaat het om bankfraude. Dit alles heeft zich in net iets meer dan twee jaar tijd afgespeeld. De daden waarvan Green wordt beschuldigd hebben zich afgespeeld tussen oktober 2014 en november 2016.

Green heeft bij zijn autobedrijf, dat inmiddels enkele maanden in handen is van een andere eigenaar, de tellers flink teruggedraaid. Het gemiddelde ligt volgens het document van het Department of Justice op 122.046 mijl (~196,000 kilometer). Uiteraard bestaat een gemiddelde uit dalen en pieken. In het laatste geval betreft het meest extreme geval liefst 218.678 mijl. Houd u vast: dit is omgerekend meer dan 350.000 kilometer! Hoe de kopers dit gigantische verschil niet hebben op kunnen merken gaat onze pet te boven.

Wanneer Green schuldig wordt bevonden, kan hij op maximaal tientallen jaren gevangenisstraf rekenen. De aangepaste kilometertellers kunnen ieder drie jaar betekenen en voor de bankfraude kan hij dertig jaar de bajes in gestuurd worden. Daarnaast kijkt Green tegen een geldstraf van maximaal 1 miljoen dollar aan.

Overigens kunnen er nog meer slachtoffers bij de zaak zijn betrokken, want iedereen die in de afgelopen vijf jaar een auto bij Green heeft gekocht, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de U.S. Secret Service.