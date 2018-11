Revolution presenteert “allerbeste tracktoy” ooit

Een ware revolutie.

De wereld van productieraceauto’s is sindskort een beetje groter geworden, dankzij de komst van de eerste auto van Revolution Racecars. Omdat de nieuwkomer op zijn zachtst gezegd niet helemaal onbekend is in deze omgeving, heeft het bedrijf de top van meet af aan in het vizier. Het totaalplaatje dat de fabrikant presenteert wil ons doen geloven dat dit niet eens te hoog gegrepen is voor ze.

Dit heeft in eerste instantie te maken met het meesterbrein achter de operatie. Bij ingewijden zal de naam Phil Abbott een belletje doen rinkelen. Deze Brit is namelijk de medeoprichter van Radical Sportscars, een soortgelijk bedrijf dat zich al sinds het eind van de jaren ’90 stort op het maken van raceauto’s en ondertussen al talloze snelle bolides heeft weten te creëren. Bij de eerste raceauto van Revolution zet Abbott echter nog een tandje bij, want voor zijn nieuwste project heeft hij een aantal ontwerpers in de arm genomen met wortels in de Formule 1 en LMP-klasses.

Het is dus niet geheel verbazingwekkend dat de auto een uitzonderlijk lange periode van ontwikkelingen heeft doorstaan om alles tot in detail uit te werken. Het blijkt niet voor niets te zijn geweest, want de Revolution beschikt naar het schijnt over betere aerodynamische prestatiecijfers dan concurrenten uit zijn prijsklasse. Dat gezegd hebbende wil Revolution geen concrete cijfers kwijt, dus moeten we ze op het woord (en beeld) geloven.

Over die prijsklasse gesproken: de Revolution moet een prijskaartje krijgen van minder de 100.000 pond, of grofweg 115.000 euro. Het bedrag is niet misselijk, maar Revolution probeert klanten te lokken met een aantal beloftes. Betrouwbaarheid staat bovenaan het lijstje. Volgens de Britten moet de auto 10.000 km (of 100 raceuren) kunnen verteren voordat er iets herbouwd dient te worden. Tevens heeft het bedrijf veiligheid hoog in het vaandel staan. Dankzij een koolstofvezel kuip die gebouwd is naar de nieuwste standaarden wordt je veilig gehouden. Tenslotte zijn de motorprestaties eveneens om over naar huis te schrijven. Omdat de 300 pk sterke 3,7-liter V6 in de Revolution verbonden is aan een sequentiële zesbak met WRC-techniek, is het 675 kg wegende circuitspeeltje een vreselijke rappe machine.