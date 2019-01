Tesla vraagt Trump om een beetje hulp

With a little help from my friends...

Als het om Tesla gaat zijn er nooit saaie dagen en zodoende was ook de eerste week van dit jaar weer tumultueus voor de Amerikaanse autofabrikant. Tesla maakte wat cijfers bekend over de productie en de verkopen. Sec genomen waren die best oké, zeker als je bedenkt hoe problematisch het eerder nog bleek te zijn voor het merk om voldoende auto’s de fabriekspoorten uit te pompen. Beleggers hadden echter kennelijk op nog betere getallen gehoopt, dus ging de beurskoers weer eens met tien procent onderuit. All in a day’s work voor Tesla.

Toch is het duidelijk dat de EV-pionier nog steeds balanceert tussen hoop en vrees. Volgens Musk zijn de donkerste dagen voorbij, maar het bedrijf zal ook de komende tijd op de kleintjes moeten letten. Vandaar dat Tesla een beroep heeft gedaan op The Donald om de productiekosten van verkoopknaller Model 3 binnen de perken te houden.

Een en ander heeft te maken met de importheffingen die de eerste oranje POTUS heeft ingesteld op producten uit China. De gedachte van Trump achter deze maatregel is onder andere om Amerikaanse bedrijven te ‘dwingen’ meer (onderdelen van) producten in Amerika te produceren en daarmee keiharde (blue collar) djawbz te creëren. In de auto industrie was de Domestic Content overigens ook voor Trump al een issue, in reactie op het feit dat de Big Three steeds meer auto’s in Mexico en deels ook Canada maakten in plaats van in Detroit. Trump maakt echter echt werk van de zaak, hoewel de meeste economen het er wel over eens zijn dat zijn maatregelen in ieder geval op macro-economisch niveau negatief uitwerken.

Enfin, scherpe geesten hebben nu wellicht al door waar dit verhaal naartoe gaat: yep, een belangrijk onderdeel van de Model 3 komt inderdaad uit China, dus dat wordt dokken voor Elon en de zijnen. Tenminste, als alles gewoon volgens de regeltjes zou verlopen. Echter heeft Tesla heeft een het verzoek ingediend bij de overheid om het onderdeel te mogen importeren zónder de heffing van 25 procent te moeten betalen. Het gaat om een computer die Tesla zelf omschrijft als ‘het brein van de auto’.

Volgens Elons bedrijf is er geen directe mogelijkheid om het onderdeel te betrekken van een andere (Amerikaanse) fabrikant. Als ze dat toch zouden moeten doen, zou dat het productieproces naar schatting 18 maanden vertraging opleveren. Bovendien zou het eventueel ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen omdat het product van een andere leverancier minder goed zou kunnen zijn.

We zijn benieuwd of Trump en zijn henchmen (m/v) ingaan op het verzoek van Elon. De twee billionaire boys werkten ooit samen maar hebben daarna ook wel een aanvaring of twee gehad. Trump lijkt er niet bepaald de persoon naar te zijn om zoiets lichtvaardig te vergeten.