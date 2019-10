Tesla Model 3 eerste EV-taxi in deze wereldstad

Tijden veranderen, dat moge duidelijk zijn.

Een bezoek brengen aan New York City geeft, afgezien van de klassieke wolkenkrabbers, telkens een nieuw gevoel. Er is altijd zoveel gaande in deze Amerikaanse stad dat je zelfs als ervaren bezoeker telkens wat nieuws kunt ontdekken. Denk aan de vele nieuwe torens die gebouwd worden, maar ook op het gebied van taxi’s.

De tijd dat er voornamelijk Ford Crown Victoria’s met een 4.6-liter V8 werden gebruikt als taxi in Manhattan ligt alweer even achter ons. Nu zijn het voornamelijk auto’s als de Dodge Grand Caravan, de Toyota Camry en een Prius die je tegenkomt. De Taxi & Limousine Commission beslist welke auto’s als gele New York-taxi mogen rijden in de stad. Willekeurige voertuigen ga je dus niet tegenkomen.

Op de lijst met toegestane voertuigen staan diverse hybrides, maar een volledig elektrische auto ontbrak vreemd genoeg nog. Daar is nu verandering in gekomen met het goedkeuren van de Tesla Model 3 als officiële taxi in New York City. Kijk dus niet gek op als je in de nabije toekomst in Manhattan gele Model 3’s ziet rijden met de bekende NYC Taxi-stickers.

Voor Nederlanders is een Tesla als taxi allang niet bijzonder meer. Wij staan juist bekend als een Tesla-land, met de vele Model S-taxi’s die op en rondom vliegveld Schiphol rijden. (via Electric)