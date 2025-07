Grote Europese merken dreigen met productiestop van benzineauto

De Europese grootmachten voelen zich gedwongen om ”harde beslissingen” te nemen.

We zouden in de komende jaren zomaar eens in de situatie kunnen komen dat Europese auto’s in het buitenland worden gemaakt en Chinese auto’s in Europa. De zware EU-boetes voor de uitstoot van CO2 zijn wat milder geworden, maar nog steeds te streng voor autogigant Stellantis.

Het grote Europese autoconcern kan de boetes er nu echt niet bij hebben. Citroën en DS hebben problemen met airbags en Maserati krijgt klap na klap. De baas van, adem in, Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Leapmotor, laadbeheerder Free2Move Charge én leasemaatschappij Leasys dreigt met grote veranderingen als de CO2-boetes er echt komen.

CO2-boetes van de EU

We willen met z’n allen minder vieze luchtjes uitstoten zodat ons nageslacht ook een plek onder de zon heeft. Oorspronkelijk was daarom het plan om vanaf dit jaar een limiet te zetten op de gemiddelde CO2-uistoot van nieuwe auto’s. Kwam je als merk boven de 93,6 gram per kilometer, dan moet je betalen voor de extra uitstoot. Afgelopen jaar was dat 116 gram CO2 per kilometer. Voor de beeldvorming: een benzineauto stoot al gauw 150 gram CO2 per kilometer uit.

Onder druk van de Europese auto-industrie zijn de plannen ietsjes gewijzigd. In plaats van dit jaar krijgen de fabrikanten tot 2027 de tijd om onder de 93,6 gram te zitten. Het gemiddelde wordt over drie jaar gemeten (2025, 2026, 2027). Daarnaast moeten fabrikanten tussen 2025 en 2029 jaarlijks 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Vanaf 2030 tot en met 2034 moet de CO2-reductie zelfs 55 procent minder zijn dan in 2021 om in 2035 uit te komen op 100 procent minder uitstoot.

De boete van Stellantis

De versoepeling is voor het moederbedrijf van de bekende namen lang niet genoeg. Gisteren sprak topman Jean-Phillipe Imparato tijdens een hoorzitting in het Italiaanse parlement in Rome. Hij verkondigde er dat Stellantis ”binnen twee tot drie jaar” 2,5 miljard euro aan uitstootboetes moet betalen aan de Europese Unie.

Omdat het geplaagde Stellantis liever investeert in de wederopstanding vraagt Imparato om aanpassingen aan de boeteregeling. ”Als er voor het einde van dit jaar geen wezenlijke verandering komt in de regelgeving, zullen we harde beslissingen moeten nemen”, dreigt hij.

Productiestop benzineauto en fabriekssluiting

Imparato maakt het nog tastbaarder: ”Ik heb twee oplossingen: of als een gek elektrische auto’s pushen, of stoppen met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren. En daarvoor zou ik fabrieken moeten sluiten.” Stellantis zou volgens de manager pas aan de eisen voldoen wanneer de EV-verkoop zou verdubbelen. Dat noemt Imparato ”onmogelijk”.

Bij de mogelijke sluiting van de fabrieken heeft de Stellantis-werknemer het specifiek over de fabriek in Atessa, Italië. Hier bouwt Fiat de Ducato in de grootste fabriek voor bestelbussen van Europa. Na ontslagronden werkten er in 2024 nog maar 38.000 van de 55.000 die er in 2021 werkzaam waren.

Maar dat kunnen er dus ook noppes gaan worden als Stellantis daadwerkelijk besluit om de productie elders voort te zetten. En dat is dan alleen nog maar Fiat. Wat te denken van merken als Opel, Alfa Romeo en Peugeot? Toch verwacht ik niet dat de Europese Unie de regeling aanpast voor Stellantis. Wat denk jij?

Bron: Automotive News Europe