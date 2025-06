VIDEO: unieke Ferrari 812 N-Largo S blaast door Rotterdam

Een bloedmooie (en met recht unieke!) Ferrari met V12 rijdt door de havenstad.

Je moet het wel heel goed aanpakken wil je van Ferrari toestemming krijgen om een getunede auto uit Maranello te krijgen. Vraag dat maar aan diskjockey Job Smeltzer. Novitec behoort ook tot de inner circle die mag spelen met het Ferrari-lijnenspel. Dat deed de tuner meermaals met de 812.

Het lekkerste 812-pakket, de N-Largo S, zit maar op drie Ferrari’s op de hele wereld. Twee ervan zijn zwart en eentje niet. Die laatste is in samenwerking met het Nederlandse Absolute Motors gebouwd in de kleur Rosso Barchetta. Kenners weten meteen dat dit dezelfde tint is als op de allereerste Ferrari ooit, de 125 S.

Alsof de kleur deze 812 N-Largo S nog niet speciaal genoeg maakt, is dit ook nog eens de eerste N-Largo ooit met gespoten Ferrari-schilden. Een prachtjuweel van jewelste dat ook nog eens naar buiten mag om te doen wat ie het liefst doet: oorverdovend geluid produceren. In de video hieronder laten Novitec en AM de Ferrari 812 N-Largo S los in en rondom Rotterdam.

Ferrari 812 N-Largo S

Dit pakket is de top van de top van Novitec. Het trekt, geloof het of niet, net wat minder aandacht dan het N-Largo-setje doordat de grote spoiler achterop is weggelaten. Daarmee krijgt de 812 een wat stijlvoller overkomen. Dankzij de bodykit is de N-Largo S precies 2,11 meter breed, wat 14 centimeter breder is dan een standaard-812.

Hij staat op compleet nieuwe Vossen (21 inch voor, 22 inch achter) die heerlijk afsteken op de iconische rode kleur. Aan performance ook geen gebrek dankzij een boost van 40 pk en 33 Nm. Het totaal gaat daarmee naar 840 pk en 751 Nm. Na 2,8 seconden zit je aan de 100 km/u en hij blaast zo door naar de 345 km/u.

Natuurlijk is er een Novitec-uitlaatsysteem dat de twaalfcilinder nog hoger doet zingen. Complimenten aan de tuner en Absolute Motors voor het creëren van dit kunstwerk op wielen. Want wees eerlijk: dit verkies je altijd boven de SF90 XX met Novitec-spulletjes, toch?