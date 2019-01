Lamborghini: flikker op met je Bitcoins

Het merk wil niets van doen hebben met Bitcoins of iedere andere vorm van cryptocurrency.

2018 was het jaar van ‘doe maar weer even normaal’ als het om cryptocurrency gaat. De koersen van munten als Bitcoin daalden met 90 procent in vergelijking met de piek van eind 2017. Aan cryptocurrency zijn de afgelopen jaren de nodige termen verbonden. Één van die termen is “When Lambo?”!. Deze term werd gebruikt door bezitters van een coin die zich afvroegen wanneer de munt in kwestie veel geld waard zou gaan worden.

Lamborghini heeft net een recordjaar achter de rug. Bij Decrypt vroegen ze zich af of dat succes misschien gerelateerd zou zijn aan cryptocurrency. Dat investeerders begin 2018 van de winst massaal en Lambo hebben gekocht. In een reactie reageert de Italiaanse autofabrikant fel. Ze geven aan geen associatie met cryptocurrency te willen hebben en staan ook niet open voor een interview. Goedemiddag.

De When Lambo-term komt ook niet uit de lucht vallen. Door de jaren heen heeft Lamborghini een reputatie opgebouwd binnen een bepaalde groep. Denk aan grote YouTubers. De Jake Paul-generatie gebruikt de Huracán als het beeld van een succesvol imago. Dit lijkt zich vooral in de Verenigde Staten af te spelen. In Nederland valt het wel mee, al hebben we hier ook een YouTuber met tienduizenden abonnees en een gouden Lamborghini Huracán.

De Italiaanse autofabrikant lijkt in elk geval niet zo blij met een Bitcoin of YouTube-imago. Bruce Wayne die in The Dark Knight een Murciélago LP640-4 onder zijn gat heeft. Dat zijn de associaties met Lamborghini waar we blij van worden.