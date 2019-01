Dit gaat de nieuwe Ford Ranger in Nederland kosten

Boenderen op grijs kenteken.

Sommige auto’s zijn niet zo geheimzinnig meer. Bijvoorbeeld auto’s die eerst in de Verenigde Staten op de markt komen en pas in een later stadium een weg naar Europa vinden. De nieuwe Ford Ranger is zo’n auto. Het vernieuwde model was allang en breed bekend en nu komt Ford met de Europese variant. Het goede nieuws is dat het merk ook meteen de Nederlandse prijs bekend heeft gemaakt.

Wij krijgen de Ranger met een 2.0-liter EcoBlue dieselmotor. Het blok levert 170 pk en 420 Nm koppel of 213 pk en 500 Nm koppel. Eerstgenoemde is een enkele turbo. De variant met meer vermogen beschikt over twee turbo’s. Met 213 pk levert de 2.0-liter 13 pk meer in vergelijking met de 3.2-liter TDCi diesel van het uitgaande model. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak, of een automaat met 10 verzetten. Beide motorvarianten hebben standaard vierwielaandrijving. De Ranger zal hier enkel verkrijgbaar zijn als Super Cab. Dat betekent altijd een dubbele cabine.

De Ranger mag maximaal 3.500 kg trekken, met een laadvermogen van 1.252 kg. De pickup kost 26.000 euro exclusief BTW en BPM. Voor de grijs-kenteken-rijder die liever een zescilinder onder de kap heeft is er altijd nog de Raptor. Ford heeft helaas geen achtcilinders meer in dit segment. Daarvoor zul je moeten uitwijken naar de RAM 1500.