Ga aan de haal met de elegante ex van Elton John

Het is Sir Elton John voor jou, okay?

Veilingen, wat zijn ze fijn. Er duiken geregeld pareltjes op die het bespreken wel waard zijn. Sterker nog, de veiling waarop deze Bentley S1 Continental Sport Saloon begin december staat is dezelfde waar twee oude liefdes van de Beatles aangeboden zullen worden. Voor Sir Elton John is het overigens ook niet zijn eerste auto waarvan hij zal scheiden. Denk bijvoorbeeld eens terug naar deze waanzinnig fraaie Ferrari Daytona.

De Sport Saloon is er een van slechts 431 ooit gebouwd. Het koetswerk is afkomstig van niemand minder dan H.J. Mulliner, die de fastback gedeeltelijk in een windtunnel ontwikkelde. De auto die een van de duurste van zijn tijd was, vervoerde met gemak een persoon of vier in uitzonderlijke luxe. Wat volgens Elton John een van de mooiste auto’s ooit gemaakt is, zal volgens veilinghuis Bonhams zo tussen de € 450.000 en € 560.000 op moeten leveren.

Elton was echter niet de eerste eigenaar van de Continental. Niet zo gek, gezien de auto een kleine twaalf jaar ouder is dan hijzelf. Rocket Man nam de wagen pas in 1976 over, nadat hij al enkele keren van eigenaar was gewisseld. De zanger bracht de wagen vrijwel direct na aankoop naar Weybridge Automobiles, waar hij volledig gerestaureerd werd. Vervolgens zou hij 25 jaar in zijn bezit blijven, waarna hij hem in 2001 weer verkocht aan een ander.

De resterende jaren werd hij net zo goed vertroeteld. Naast zijn vele opknapbeurten, waarvan de laatste meer dan £ 30.000 kostte, kwam hij gelukkig ook nog aan een aantal ritjes toe. Hoewel er geen exacte tellerstand duidelijk is, weten we dat hij onder zijn een na laatste eigenaar tot meer dan 1.000 mijlen kwam. Voor op de speciale zondagen, zullen we maar zeggen.