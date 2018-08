Slechts nieuws vanuit Japan.

De Toyota Land Cruiser kennen we als een van de beste auto’s ooit gebouwd. Het is zo’n auto waarmee je altijd en overal op je locatie aankomt. Of dat nu in de Andes, Amazone of Amstelveen is maakt niet uit. De Land Cruiser komt er. Het is een van de weinige auto’s waarbij de kilometerstand ook volstrekt irrelevant is. Het enige wat er toe doet is of een Land Cruiser start. Dat doet ‘ie in principe altijd. Daarom zie je dat zelfs exemplaren met extreme kilometerstanden behoorlijk aan de prijs zijn. In dat opzicht is het een van de meest duurzame auto’s ooit gebouwd.

We gaan binnenkort nog eens dieper op de materie in, maar er zijn twee soorten LandCruisers: de ‘150’ en de ‘200’. In Nederland kennen wij de ‘150’ (afbeelding boven). Dit is de kleine Land Cruiser, die op markten buiten Europa ook wel Land Cruiser Prado wordt genoemd. We hebben enkele keren gereden met een Land Cruiser Prado, zoals je kunt zien in deze rijtest en deze rijtest met de allernieuwste Land Cruiser. Dit type Land Cruiser is ondanks zijn relatieve luxe nog een echt werkpaard, met een viercilinder diesel of een zescilinder benzinemotor. Niet onaardig, maar qua performance zeker niet indrukwekkend. Het is voornamelijk het uithoudingsvermogen waarin ze excelleren.

De ‘200’ is de grote Land Cruiser (afbeelding onder). Deze wordt al een tijdje niet meer in Nederland geleverd. De reden is heel erg simpel, de auto is immers te groot. In Almere-Muziek wijk zijn er eengezinswoningen die kleiner zijn. De auto is nog gewoon in productie en wordt ook als Lexus LX570 geleverd. Het is in eerste instantie een onverwoestbare terreinauto, die bijzonder ruim en luxe is. Het is de auto die werkelijk alles kan. De betere dictators in bananenrepublieken zweren er bij. En terecht.

In tegenstelling tot de kleine Land Cruiser, kon je de 200 krijgen met de dikke motoren. Op sommige markten kun je kiezen voor een 4-liter V6, maar de meeste varianten hebben een dikke V8 op benzine of zelfs diesel onder de kap. Jazeker, niet alleen de Duitsers hebben een V8 diesel gebouwd. Helaas is het einde nabij voor deze enorme motoren. Volgens het Japanse ‘Best Car‘ wordt de opvolger niet meer voorzien van een V8. In plaats daarvan komt er keuze uit twee V6-motoren. Eentje is voorzien van elektromotor (hybride) en de ander van een twin turbo-setup. Inderdaad, dat klinkt als de motorenrange van de nieuwe Lexus LS. Naar het schijnt gaat Toyota niet veel veranderen aan de afmetingen (4,95 meter lang, 1,98 meter breed en 1,92 meter hoog) en het design. Ook blijft de Land Cruiser terreinwaardig. De nieuwe Land Cruiser 200 staat gepland voor 2020. Of de auto naar Europa komt met de nieuwe techniek is niet bekend.