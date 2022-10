Ze zijn bij Mercedes niet bang dat De Vries iets verklapt aan Red Bull.

Vanaf volgend seizoen hebben we twee Nederlanders in de Formule 1. Dat is voor het eerst sinds Christijan Albers en Harald Droomdos samen voor Minardi reden. In het geval van De Vries is het wel een klein beetje pikant, want Nyck maakt de overstap naar Alpha Tauri.

Dat is het voormalige Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull. Toevallig is Red Bull ook een grote concurrent van Mercedes. Nyck de Vries is nu de testcoureur van Mercedes en doet veel ontwikkelingswerk achter de schermen. Ook staat Nyck klaar mochten Hamilton of Russell ineens ziek worden en niet kunnen rijden.

Nieuw contract met de concurrent

De Vries heeft dus meer dan een blik kunnen werpen bij Mercedes. Zijn ze nu niet bang dat Nyck de geheimen verklapt aan Red Bull? Mike Elliot denkt dat het wel meevalt, zo laat hij weten aan Autosport. Elliot is de Technical Director van Mercedes.

De Vries heeft sinds het bekend maken van zijn nieuwe contract bij Alpha Tauri meteen een stap terug moeten doen bij Mercedes. Sinds Singapore is De Vries niet meer aanwezig bij alle meetings en hij wordt ook niet meer op de hoogte gebracht van nieuwe technische informatie.

Mercedes niet bang dat De Vries geheimen verklapt

Dat wil niet zeggen dat De Vries niet meer in actie zal komen. Mercedes moet namelijk nog éénmaal een junior inzetten dit seizoen. De kans is groot dat dat in Mexico gaat gebeuren en de kans bijna 100% dat dat alsnog Nyck de Vries gaat worden.

We zijn heel erg blij voor hem, voor de kans die hij heeft gekregen. Misschien is het een beetje jammer naar welk team hij gaat, maar dat is nu eenmaal hoe het is. Hij verdient deze kans. Ik dank dat hij heeft laten zien een erg goede coureur te zijn. Hij pakt het snel op en hij begrijpt de auto. Ik denk dat we vertrouwen hebben in hem. Dat we hem in de auto kunnen zetten en tests met hem doen, zonder dat hij gaat kijken naar dingen waarvan dat niet willen. Hij zal het prima doen. Mike Elliott, werd bekend met dat liedje ‘Work it‘.

Gardening leave

Nu is het ook niet zo heel erg vreemd. Als coureur heb je niet alle informatie voor handen. Je weet dat er iets anders is en welk effect dat op de auto heeft, maar niet hoe je het onderdeel moet ontwerpen en toepassen op de auto.

Dat is ook de reden dat de technici, ontwerpers en andere F1-medewerkers vaak een ‘gardening leave’ krijgen. Dan moeten ze er even een jaartje tussenuit, voordat ze bij een ander team aan de slag kunnen gaan.

