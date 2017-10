Bisimoto gooit het over een andere boeg

Nog altijd extreem, maar anders dan dat wij gewend zijn.

Bisimoto is weer eens bezig geweest. Voor de aanstaande beurs van de Specialty Equipment Market Association (SEMA) komt het bedrijf traditioneel met iets extreems op de proppen. Er zijn drie projecten die ons extra goed zijn bijgebleven. De eerste is de Honda Oddyssey met meer dan 1.000 pk (1.040 stuks om precies te zijn). Een ander knutseldingetje van hen was deze Hyundai Santa Fe, ook met meer dan 1.000 pk (1.060 pk om precies te zijn). De laatste is een Hyundai Genesis, ook heftig aangepakt. Je raadt het al, ook deze auto heeft 1.000 pk.

Voor 2017 heeft Bisimoto wederom een Hyundai bij de kladden genomen. Het is een, eh, Ioniq. Je weet wel, de Prius van Hyundai. Nu hopen jullie (net als wij) dat ook deze auto 1.000 pk heeft. Het liefst uit een atmosferische V12. Helaas, ditmaal heeft Bisimoto een andere richting gekozen. In plaats van zo veel mogelijk vermogen is de HyperIoniq zo efficiënt mogelijk. Volgens Bisimoto moet de auto met gemak 1 op 35 halen volgens de Amerikaanse meetmethode. De heren van Bisimoto hebben enkele tests gedaan en hadden weinig moeite dat getal te halen, integendeel. Nu lijkt 1 op 35 niet zo ambitieus, maar de methode in de VS wijkt in de praktijk minder af dan in Europa.

Alle mogelijke manieren om de auto zuiniger te maken werd toegepast. De meeste wijzigingen kunnen we aan de buitenkant zien. De auto heeft een unieke bodykit. Deze ziet er niet alleen gaaf uit, maar moet ook zorgen voor minder luchtweerstand (en dus een gunstiger verbruik). Verder heeft de HyperIoniq splinters aan de voor- én zijkant, plus een bescheiden spoiler. De afdekking voor het achterwiel doet denken aan de eerste Honda Insight en de Citroen SM. De velgen zijn geheel van koolstofvezel, net als bij de Mustang Shelby GT350 R.

In tegenstelling tot die krachtpatser heeft de Hyper Ioniq totaal ander rubber. De banden zijn speciaal ontwikkeld om de rolweerstand zo laag mogelijk te houden. Om de auto wat lichter te maken zijn de remmen van aluminium en om de aerodynamica te verbeteren is de auto verlaagd. Het is een verfrissende trend die wij enkele maanden geleden al aankondigde. Milievriendelijk tunen gaat een dingetje worden…