Atmosferische porno: Porsche 992.2 GT3 test

Voor het circuit, voor Instagram en de 911 GT3 is er nu ook voor jonge vaders.

Als ik schrijf “jonge vaders” dan zijn dat eigenlijk vaders met jonge kinderen. Jij mag pas bij je tweede leg aan de GT3 gaan. Als je je eerste huwelijk financieel een beetje gunstig hebt afgerond, dan is er misschien nog GT3-geld overgebleven. Bezint eer ge begint is een levensmotto wat daar wellicht nog eens van toepassing zou kunnen zijn.

Maar goed, we dwalen af. Het goede nieuws is dat Porsche eindelijk wél een keer naar klanten luistert en de optielijst heeft verrijkt met achterzitjes. Voorheen kon dat allemaal niet in de GT3, GT3 RS en Dakar. Want klanten wilde dat toch niet, wat gezien de aftermarket aanbiedingen duidelijk onzin was.

Fabeltastisch 9.000 toeren per minuut

Voor wat betreft het motorconcept legt Porsche al jaren zijn oren te luister bij klanten. Massaal gaven die aan héél graag een atmosferische motor in hun GT3 (RS) te hebben. Overigens hadden consumenten ten tijde van de introductie van de automobiel vooral behoefte aan een “sneller paard” en we weten hoe dat allemaal is afgelopen. Iemand nog een paardenbiefstukje?

Toch is de 4.0 liter zescilinder boxer nog steeds het hoogtepunt van de GT3. Porsche heeft ook fantastische blokken met turbo’s en tegenwoordig zelfs met hybride aandrijving. Ergens schuurt het gebrek aan technische vooruitgang, maar als ze het zo weten uit te voeren….

De 4.0 liter boxerzescilinder van de 992.2 GT3 is met 510 pk net zo krachtig als de pre-facelift. Door strenge emissie-eisen kon Porsche hier weinig aan doen. Zo is de atmosferische motor voorzien van twee partikelfilters en vier katalysatoren.

Door het ongewijzigde vermogen zou je misschien denken dat de engineers van Porsche weinig hebben hoeven doen, maar dat is niet waar. Cilinderkop, oliekoelers, scherpere nokkenassen en verbeterde gaskleppen waren nodig om de status quo vast te houden.

DAT GELUID

Er zijn twee dingen zo leuk aan dit blok. Het geluid, dat langzaam opzwelt als je de GT3 vanuit onderin het toerenbereik zijn werk laat doen. Waar de gemiddelde huisvader bij 4.000 tpm regelmatig doorschakelt, begint het feest dan nog niet eens bij de GT3. De 4.0 liter is een echte screamer, die pas bij 8.500 tpm het maximale vermogen van 510 pk levert. En dan nog mag je even door, bij 9.000 tpm is het feest afgelopen. Horen en zien vergaan je, door het geluid lijkt de 911 GT3 nóg sneller dan die daadwerkelijk is.

Door de strengere milieueisen name het koppel met 20 Nm af tot 450 Nm. Toch is de 992.2 GT3 sneller: met PDK-bak sprint de GT3 in 3.4s naar de 100. Met handbak zou het binnen 3.9s moeten lukken.

Minder koppel, iets meer gewicht en toch sneller op de sprint: kenners weten dat daar nog maar één oplossing voor is. Net als bij de 992 GT3 RS monteert Porsche een 8% kortere eindoverbrenging. Het is een trucje, maar zolang het blok veel toeren mag draaien, kom je er nog wel mee weg.

Dilemma op onze secret dragstrip

Launch control is in de 992.2 GT3 nog steeds een feest. Linkerpootje stevig op de rem, de rechtervoet plat tegen het schutbord. De software herkent wat je wilt doen en activeert de launchcontrol. Laat de rem los en de PDK-bak lost de koppeling. Wielspin is er niet, de bak moduleert de koppeling om 4.0 liter in het juiste toerenbereik te houden.

Rokende banden was ook leuk geweest, maar ongetwijfeld is dit eigenlijk sneller. De koppelingsplaten draaien in een oliebad, dus slijtage zou geen probleem moeten zijn. Na de eerste explosie richting 9.000 toeren, klapt de PDK-bak de tweede, de derde en de vierde versnelling erin. In 11.03s staat er 200 km/u op de klok. Het is snel, maar er is ook duidelijk te voelen dat de 4.0 liter hard tegen de luchtweerstand moet knokken.

De topsnelheid is 311 km/u, met de handbak loopt de GT3 nog net iets harder: 313 km/u. Dat hebben we niet getest, maar de GT3 wandelt dan zo’n beetje de toerenbegrenzer in.

Dilemma

Ik ga niet klagen dat Porsche Nederland mij de sleutels van een GT3 toewierp. Zeker niet. Toch knaagt er ook iets: de GTS T-hybrid aandrijflijn is zo verschrikkelijk goed. De turbo(‘s) en elektromotoren voegen gewicht toe, maar zorgen ook voor dat extra plukje koppel wat ook wel fijn is.

Met steeds strenger wordende milieueisen is de vraag of de atmosferische vierliter een kat met negen levens is. Eigenlijk zouden ze niet meer moeten bestaan, maar ze zijn er nog wel. Er zijn ook interessante mogelijkheden met hybride techniek en atmosferische motoren, dus ik ben oprecht benieuwd waar Porsche heen navigeert met de GT3 en GT3 RS.

Spoiler, achterbank, Weissach

Voor het plebs zijn er business pakketten op hun elektrische leaseauto, de baas worstelt zich door de configurator heen op de Porsche website. De vragen of je gaat trouwen en gaat proberen kinderen te krijgen zijn makkelijker te beantwoorden, dan de keuzes die Porsche je voorschotelt.

De GT3 Touring is natuurlijk episch. Een GT3 zonder vleugel is natuurlijk walhalla, maar voor de “gram” is een goede kleur en juist wel die spoiler beter. Je kiest daarna ook het Weissach pakket, die saaie dingen brengt als een CFRP stabilisatorstang, koppelstangen en het schuifpaneel van de achteras. Veel belangrijker is dat het dak en de sideplates van de achtervleugel ook in CFRP zijn uitgevoerd en dat er WEISSSACH op de spoiler staat. Het kan maar duidelijk zijn dat je nog meer geld op je GT3 hebt stuk geslagen.

De GT3 Touring is echter mooier en daar mag wel een achterbank in. En dat wil ik. En met mij vele anderen. De “gratis” stalen rolkooi van het Clubsport pakket laat ik dan graag schieten. Het Clubsport pakket is alleen te bestellen in combinatie met de lichtgewicht kuipstoelen die vooral zorgen voor een wat lichtere portemonnee. Als je circuit gaat rijden fantastisch, maar in- en uitstappen is best een crime.

Er is ook nog een Touring Leichtbau pakket, wat met een prijs van 36k nog duurder is dan het Weissach pakket. Helaas zit daar geen Weissach stickers bij, want de spoiler zit er natuurlijk niet op. De rest “krijg” je wel, maar ook nog gegoten magnesium wielen, lichtgewicht deurpanelen en de korte versnellingspook van de 911 S/T (bij de handbak) Voor die pook bevindt zich een plaquette met ‘Leichtbau’ inscriptie.

Oh ja je moet dus ook nog kiezen uit de handbak: leuker en stoerder, maar niet in de file. De PDK-bak is ook echt wel heel erg goed en de handbak is ook wel de “faster horse”. In de F1 rijden ze er ook al een tijdje niet meer mee, leuk voor de nostalgie of….

Het rijden met de 992.2 GT3

WOW. De GT3 is leuk voor de “gram”, maar ook waanzinnig in bochten. Juist door die atmosferische motor kan je de krachtsafgifte zo goed doseren, dat je de GT3 heerlijk tegen de limiet aan kan rijden. De besturing is vlijmscherp, de achterkant lijkt tegen het asfalt geplakt. Het spel is om genoeg snelheid mee te nemen de bocht in en dan de vierliter boxer de achterwielen net tegen de grens van overstuur te duwen. Nederland is er bijna niet bochtig genoeg voor, maar daar vinden de kopers vast oplossingen voor.

Duur is die wel, de Porsche 911 992.2 GT3. De prijs steeg van circa 280k naar € 322.500,00. Dat is geen probleem, het is eerder lastig te kiezen of het een Touring wordt, of een gevleugelde GT3. Puristische handbak of briljante PDK. En dan nog de kleur, velgen….. Het leven is ook voor de kopers van een GT3 niet altijd makkelijk.

Om de keuze nog moeilijker te maken:

De 911 GT3 RS is de overtreffende trap, de 911 GTS is ook heel fijn en de Carrera T heeft een handbak.