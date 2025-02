Gaat Elon Musk Nissan redden?

De samenwerking tussen Honda en Nissan gaat niet door, gaat Tesla Nissan redden?

Het zijn drukke tijden voor (voormalig) messias Elon Musk. Hij is druk bezig met het redden/vermorzelen (doorhalen wat niet bij jouw voorkeur past) van de democratie in Amerika en moet ondertussen ook nog gewoon een automerk leiden.

Linksom of rechtsom Tesla is een enorme voorloper geweest op het gebied van elektrische auto’s. Lang geleden kon je een Nissan Leaf kopen als je elektrisch wilde rijden, of een Tesla. Beiden liepen voor de troepen uit. Maar waar Tesla van de EV een daverend succes heeft gemaakt, is Nissan achtergebleven.

Nissan in zwaar weer

Renault en Nissan hebben jarenlang samengewerkt, maar aan deze relatie komt nu echt een einde. Nissan had plannen voor een megafusie met onder andere Honda, maar die gaat niet door en nu moet het Japanse merk het helemaal alleen doen. Alleen dat is een zware opgave.

Dus heeft Nissan bedacht dat Tesla moet gaan investeren in Nissan. Zo lezen we in de Financial Times. Nou ja, een groep Japanse bobo’s vindt dat. Die groep staat onder leiding van een voormalig bestuurder van Tesla, Hiro Mizuno, en naast hem staat onder andere de Japanse oud-premier Yoshihide Suga. Ze laten zich in ieder geval niet afschrikken door de weerstand tegen Elon Musk die momenteel over de wereld giert.

Overname Tesla

Tesla zou geïnteresseerd zijn in het overnemen van de Nissan fabrieken in de Verenigde Staten. Een ideale partner voor het noodlijdende Nissan nu de fusie met Honda van de baan is.

De voorkeur van het Japanse merk gaat uit naar Tesla als nieuwe strategische investeerder. Mocht Elon Musk te druk zijn met zijn DOGE om America weer great te maken dan is ook het Taiwanese Hon Pai Precision Industry wellicht een optie. Die kennen we beter onder de naam Foxconn, dat onder andere voor Apple iPhones maakt.

Overigens heeft Foxconn al eerder laten weten wel oren te hebben naar het belang van 36 procent dat Renault op dit moment in Nissan heeft en waar het vanaf wil. We zijn benieuwd in hoeverre Elon nog tijd en geld heeft om Nissan onder zijn hoede te nemen. Als hij de fabrieken koopt moet hij er ook iets te bouwen hebben. Vooralsnog kakken de verkopen van Tesla dit jaar in ieder geval behoorlijk in.