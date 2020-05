Gaat MG weer een ouderwetse roadster maken?

Of blijft deze MG Cyberster bij een concept?

Wie een nieuwe, kleine, goedkope roadster wil kopen, heeft anno 2020 niet bijzonder veel keuze. Eigenlijk is er alleen maar de Mazda MX-5. En dat is best jammer, want wie houdt er nou niet van zo’n roadster? De wind door je coronakapsel, rijden langs de mediterrane kust, een knappe dame (of man) naast je. Juist met een kleine roadster met dito motor kan je volledig van de weg én de auto genieten. Hoog in de toeren klimmen, zonder dat je van de weg knalt. Heerlijk, nietwaar?

Nou, kennelijk niet, want niemand koopt zo’n roadster meer. En al helemaal geen Britse, want na de MG TF is deze historische klasse eigenlijk zo goed als uitgestorven. Al gaat de nieuwe eigenaar van MG – SAIC – hier misschien verandering in brengen.

Vandaag hebben ze namelijk nieuwe schetsen het wereldwijde web opgegooid. Ze noemen het de MG Cyberster (een combinatie van cyber en roadster, snappie?). Aan de foto’s vallen meteen twee dingen op. Het is overduidelijk een roadster, maar ook overduidelijk nog een concept. Neem die pijl-achterlichten alleen al. Het ziet er wel geinig uit, maar dat gaat zo niet op de markt komen.

Toch zien we wel duidelijk waar het Chinese SAIC met de MG naar toe zou willen gaan: een modern en scherp ontwerp. En dat is voor deze schrijver een opluchting. Een Britse roadster is namelijk een vrij klassiek idee. Dat je met je sportauto op die ene Britse zomerdag langs een country lane gaat rijden onderweg naar de pub, om daar een pint lauw bier en een Sunday roast te kunnen verorberen. Bij zo’n klassiek idee had SAIC een ‘klassiek’ Brits ontwerp kunnen maken. Retro, dus. En retro-Brits kan heel snel heel fout gaan. Neem de net iets te dikke Jaguar XJ X350, of de huidige Mini-auto’s. Een Britse vlag op je dak? Okay. De Union Jack als achterlichten? Doe maar niet.

Voor dit artikel een ‘ik haat alle Mini’s’-stuk wordt: de Cyberster is een slimme auto. Zo krijgt het volgens Autocar ondersteuning voor 5G en voor Level 3-autonoom-rijden. Alle ander details zijn nog onbekend. Het is ook niet duidelijk of MG/SAIC plannen heeft om de auto in productie te brengen. Wel zagen we eerder de MG E-Motion Concept. Ook een elektrische sportauto, alleen dan eentje met een vast dak. En een nul-naar-honderd-tijd van 4 seconden en een actieradius van 500 kilometer. Behoorlijke specs dan, alleen beloven die wel een grotere prijs dan bij een klassieke, Britse roadster hoort… Zien we hier eerder een elektrische concurrent voor de Jaguar F-Type dan voor de MX-5?