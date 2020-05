Kan jij de tien antennes in jouw auto opnoemen?

Zelfs in de meest simpele auto’s schijnen veel antennes te zitten.

Als je kijkt naar waar auto’s de afgelopen twee decennia de grootste sprongen in hebben gemaakt, moet je het in ieder geval over computers en elektronica hebben. Kijk maar naar iets relatief simpels als een Peugeot 208. Bluetooth, allerlei soorten rij-ondersteuning, een noodoproepsysteem… Dit soort zaken hebben een flink aantal antennes nodig om die draadloze verbinding met de rest van de wereld te kunnen garanderen. Als deze schrijver naar zijn 23 jaar oude Peugeot 205 kijkt, ziet hij alleen die radiospriet uit het dak steken…

Maar hoeveel antennes hebben auto’s nou eigenlijk? Nou, volgens Seat zijn het er maar liefst 10. Minimaal. En die zitten niet alleen maar in die haaienvin op het dak, maar overal door de auto verspreid. In je ruiten, de deurklinken, je bumpers. Je ziet ze niet, maar ze zitten er wel.

Nu zou je je kunnen afvragen, waarom maakt Seat hier een persbericht over? Nou, om te kunnen zeggen dat de spiksplinternieuwe Seat Leon maar liefst zestien antennes heeft. Klein beetje een geval van weird flex but ok, tegelijkertijd is het ook een kans om iets dieper in die wereld van antennes te duiken. Want waaruit bestaan die zestien antennes dan?

Laten we beginnen bij de radioantenne. Dat is lekker makkelijk, want daar heeft een auto er eentje van. Behalve de Leon dan, want die heeft er in totaal vijf. Die allemaal in de achterruit zitten. Waarom het er vijf zijn en waarom die allemaal in de achterruit moeten, is niet geheel duidelijk. Deze schrijver had eerst verwacht dat er eentje in elke hoekstijl zou zitten en dan nog eentje in de haaienvin, maar dat blijkt dus niet te kloppen.

Maar wat zit er dan wel in die vin? De antennes voor wifi, je telefoon, Bluetooth en navigatie. Dus denk aan 4G, GPS/GLONASS/Galileo, zulk soort zaken. In die vin zit ook de antenne voor de op afstand bestuurbare verwarmingscontrole. Die ene vin telt Seat overigens als één antenne, we hebben dus nog tien antennes te gaan…

Naast in de vin, heeft de Leon namelijk ook twee antennes in de bumper en eentje in het dashboard. Die versterken het 4G-ontvangst in de auto, maar zijn ook de verbinding tussen de wereld en de auto zelf. Voor navigatie-updates bijvoorbeeld, of voor 112-telefoontjes als je in de greppel belandt.

In het middenconsole vinden we nog twee antennes voor Bluetooth en Wifi, voor de verbinding tussen auto en telefoon. De laatste vijf antennes vinden we in de deurklinken. Deze zorgen ervoor dat inbrekers makkelijker in je auto kunnen dat eigenaren makkelijker in hun Leon kunnen stappen, zonder daarvoor een sleutel vast te hoeven pakken.

Voor de 5G-zorgt-voor-corona-mensen: koop dan vooral geen nieuwe auto meer. Zeker geen autonome auto. Volgens César de Marco, hoofd van de Seat-afdeling voor antennes (nee, dat verzinnen we niet) gaan auto’s in de toekomst namelijk alleen nog maar meer antennes krijgen. Hij voorziet straks auto’s met maar liefst 26 antennes, als het er niet meer zijn. Wat dat betreft is het maar goed dat de antennes nu ook in de auto gemonteerd kunnen worden, anders zouden het allemaal rijdende stekelvarkens zijn…

Foto: Zoom Zoom van @Emping, via Autojunk.nl.