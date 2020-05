‘Volvo gaat een luxe coupé-SUV maken’

Gaat deze Volvo XC100 wel verkocht worden?

Volvo en de coupé-SUV, het klinkt als een vreemd huwelijk. Volvo heeft immers een beetje een… niet-hip imago. Niemand gaat in de kroeg bij zijn of haar maatjes pochen met z’n spiksplinternieuwe Volvo. Het is een verstandige keuze en het zijn zeker geen slechte auto’s, maar niemand gaat er een poster van ophangen, of een muziekvideo mee opnemen.

Dan hebben we de coupé-SUV. Mensen kopen deze bolides doorgaans omdat ze indruk willen maken. Omdat ze willen laten zien dat ze geld hebben, dat ze succesvol zijn. En dat zijn niet (alleen) de woorden van deze schrijver: onderzoek toont dat ook aan.

Een überluxe coupé-SUV met een Volvo-badge klinkt dan ook als een vrij slecht idee. Een beetje net als de Kia Stinger, eigenlijk. De Stinger is geen slechte auto, het heeft alleen niet de juiste badge. Volvo lijkt niet te hebben geleerd van de Kia Stinger, volgens Motor Trend gaan ze namelijk zo’n coupé-SUV over een paar jaar op de markt brengen.

Wat hun bronnen zijn vermelden ze niet, dat maakt het lastig de validiteit in te schatten. Volgens de site gaat de nieuwe Volvo de XC100 heten. Het wordt een volledig elektrisch model en gaat net als de XC40 het Recharge-label krijgen. Deze XC100 komt daarmee boven de XC90 te staan. De coupé-SUV wordt dan ook het topmodel binnen de gamma van Volvo, met een ‘extravaganter’ ontwerp en een focus op luxe. Een achterbank voor drie personen krijgt de XC100 dan ook niet, maar twee luxueuze stoelen. Een soort luxe-limo-Volvo, dus.

Info als hoeveelheid pk en actieradius heeft Motor Trend nog niet. Naar verwachting wordt de XC100 pas over drie jaar onthuld, de Zweden hebben dus nog genoeg tijd om over zulk soort zaken na te denken. Motor Trend noemt een geschatte prijs van 85.000 dollar. Ter vergelijking, de XC90 kost daar 48.350 dollar, dus schatten wij de prijs van die XC100 op zo’n 150.000 euro. Gaat dat niet iets te veel zijn voor een Volvo?