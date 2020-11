Gaat Volkswagen de Polo killen voor een kleinere ID.3? - Autoblog.nl

De Polo maakt al 45 jaar onderdeel uit van Volkswagens gamma, maar over drie jaar zou deze kunnen verdwijnen ten gunste van een kleinere ID.3.

Van een autofabrikant die sjoemelde met diesels naar een fabrikant van schone, volledig elektrische personenauto’s. Dat is de transformatie die Volkswagen de komende jaren(/decennia) wil ondergaan. Daarvoor heeft het de ID-lijn in het leven geroepen, waarvan we vooralsnog alleen de ID.3 en de ID.4 kunnen kopen. Volkswagen wil het hier echter bij lange na niet bij laten en heeft allerlei andere elektrische auto’s die het nog op de markt wil brengen.

Een daarvan is de ID.2. Zoals de ID.4 een grotere ID.3 is, moet de ID.2 juist een kleinere auto zijn. Schijnbaar denkt Volkswagen dat hier (veel) vraag naar is, want volgens Automotive News Europe moet die ID.2 er sneller komen dan aanvankelijk gedacht. Wat Volkswagen eerst in gedachten had, is niet geheel duidelijk; maar volgens de huidige planning zou de ID.2 er al in 2023 kunnen zijn.

Die ID.2 zal de vervanger worden van de Up!. Heel verrassend is dit niet. Het is niet heel logisch om zowel de e-Up! als een ID.2 in het gamma te hebben, net zoals de e-Golf moet komen te verdwijnen vanwege de ID.3. En ontwikkelen in kleinere benzineauto’s is tegenwoordig lastig, vanwege de milieueisen. De marges op deze auto’s zijn voor fabrikanten simpelweg te laag, om de investeringen in efficiënte motoren te kunnen terugverdienen, zo horen we vaker.

De Up! is echter niet de enige auto die Volkswagen voor de ID.2 zou willen killen. De ANE-bronnen zeggen namelijk dat Volkswagen ook overweegt om de Polo te schrappen, om plaats te maken voor die kleinere ID.3. De bronnen zeggen niet waarom Volkswagen dit wil doen, al hebben we van de Duitsers eerder wel iets vergelijkbaars gehoord. Toen ging het echter om 2030, niet 2023.

Deze ID.2 komt net als de ID.3 op het MEB-platform te staan en krijgt mogelijk een goedkopere LFP-accu, met lithium, ijzer en fosfaat als belangrijkste stoffen. Dit is een goedkopere accu dan de ‘reguliere’ Li-ion-accu’s, met een lagere energiedichtheid. Volkswagen denkt aan een accupakket van 36 kWh, zoals de e-Golf heeft. Ter vergelijking, deze e-Golf heeft een EPA-actieradius van 144 tot 201 kilometer. De ID.2 gaat naar verwachting zo’n twintigduizend euro kosten, aldus ANE.

Foto: Polo GTI van @Kuifje via Autojunk.nl.