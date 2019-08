Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 5)

Ronkende servers, de foto's blijven binnenstromen en dit is deel vijf!

De scholen zijn weer voor een deel in Nederland begonnen. Dat betekent niet dat we stoppen met het laten zien wat jullie zoal tegenkomen op vakantie. In dit vijfde deel is er weer een greep genomen uit de reeks uploads op Autojunk.nl met de tag vakantie. Diverse uploads zijn al aan bod gekomen als spot op de site, maar er is nog genoeg om te delen. Zit je upload er deze keer niet tussen? Dan kan het zijn dat deze in een volgend deel aan bod komt.

Foto’s uploaden via Autojunk.nl kan via DEZE link. Gebruik de tag ‘vakantie’ om in aanmerking te komen voor een plaatsje in een volgend artikel. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Bekijk deel vier, drie, twee en één DAAR, HIER, DAAR en HIER.

Italiaanse combo – @svenvdvalk – Florence, Italië

Autoblog-lezer Sven zit met zijn Alfa tussen een Italiaanse sandwich!



Porsche Boxster Spyder – @kuifje – Kroatië

Onderweg door Kroatië een Boxster Spyder tegenkomen.



Porsche Cayenne ‘Magnum’ – @xj220 – Porec, Kroatië

Foute Cayennes, ze zijn overal op de wereld te vinden.



Mazda MX-5 – @nathanvillephotography – Italië

Met zijn MX-5je ging deze Autoblog-lezer een lekkere roadtrip maken.



Ferrari 812 Superfast – @hhitalia – Folkestone, Engeland

Deze gele banaan is moeilijk over het hoofd te zien.



Toyota Corolla – @crashingduke – Zuid-Afrika

Een Corolla was het maatje van deze Autoblog-lezer, het was namelijk zijn huurauto in Zuid-Afrika!



ZAZ 968 – @tombarry – Talinn, Estland

Hier zeldzaam, in Oost-Europa heb je wel kans zoiets tegen te komen.



Opel Kadett Lenner – @paulkroon – Karinthië, Frankrijk

Wat een kanon is dit!



Pagani Zonda R – @rvd14 – Frankrijk

Verstopt achter glas, maar niet minder bijzonder om tegen te komen.



Combo – @mvb1988 – St. Tropez, Frankrijk

Club 55 is altijd goed voor de nodige combo’s, dit is geen uitzondering.



High Sierra C25 Camper Special 454ci – @bartv8 – Zwitserland

Deze Autoblog-lezer ging met zijn pickup op stap, een top idee!



Ferrari F50 – @rubenpriest – Monaco

Na het schrijven van al die vakantie artikelen ging ik er zelf ook even tussenuit. Ik kwam deze fantastische F50 tegen in Monaco.